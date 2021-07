Il giocatore dell'Inter più chiacchierato sul mercato la scorsa estate è stato sicuramente Lautaro Martinez. L'attaccante argentino era finito nel mirino del Barcellona che sembrava pronto a fare follie per lui, ma la Pandemia ha cambiato le carte in tavola. I blaugrana, infatti, non hanno potuto assecondare le richieste economiche della società nerazzurra, abbandonando la pista che portava al Toro. Il giocatore, però, continua a piacere molto in Spagna, anche se ultimamente il club che avrebbe mostrato maggiore interesse per le sue prestazioni sarebbe l'Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone.

L'Atletico Madrid avrebbe messo nel mirino Lautaro

L'Inter non ha più la necessità di fare cassa dopo aver ceduto Achraf Hakimi al Paris Saint Germain per 70 milioni di euro, bonus compresi. Alla luce di ciò, la società nerazzurra cercherà di non sacrificare altri big sul mercato, questo a meno che non arrivino offerte importanti in epoca di Pandemia. Uno dei giocatori che, però, continua ad attirare l'attenzione dei top club europei è sicuramente Lautaro Martinez, soprattutto dopo la crescita esponenziale avuta nell'ultimo anno, in cui ha recitato un ruolo da protagonista nella vittoria dello scudetto della squadra nerazzurra e della coppa America da parte della Nazionale Argentina.

Il Toro, infatti, ha messo a segno diciassette reti, collezionando sei assist in trentotto partite di campionato, giocando sempre, pur partendo qualche volta dalla panchina, a fronte di tre gol messi a segno in sei partite di Coppa America.

Il classe 1997 è finito nel mirino dell'Atletico Madrid, che vorrebbe fare un altro regalo al proprio allenatore, Diego Pablo Simeone, dopo la conquista dello scudetto dell'anno scorso e l'acquisto già ufficializzato di Rodrigo De Paul dall'Udinese per 35 milioni di euro.

I Colchoneros studiano la possibile trattativa

Secondo i rumor di mercato, l'Atletico Madrid avrebbe già presentato a giugno un'offerta da 35 milioni di euro per Lautaro Martinez.

Proposta che l'Inter ha prontamente rispedito al mittente ma è servita per ufficializzare l'interesse dei Colchoneros per l'attaccante argentino. Proprio per questo motivo, gli spagnoli potrebbero rilanciare alzando la posta in palio nelle prossime settimane. Gli spagnoli attendono di ufficializzare, eventualmente, la cessione di Saul al Manchester United, con i Red Devils pronti a mettere sul piatto 60 milioni di euro.

I nerazzurri, comunque, accetteranno di sedersi al tavolo delle trattative solo per proposte superiori ai 70 milioni di euro, tra gli 80 e i 90 milioni di euro, che permetta di avere un tesoretto notevole da reinvestire per rinforzare la rosa in tutti i reparti.