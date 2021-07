La Juventus starebbe intensificando i contatti con il Milan per assicurarsi le prestazioni di Alessio Romagnoli. Il difensore non sarebbe più nei piani di Stefano Pioli, che ha preferito puntare su Tomori, consigliandone il riscatto dal Chelsea alla società. Il contratto dell'ex Roma scade nel 2022 e, per evitare di perderlo a zero, i rossoneri potrebbero cederlo durante questa sessione di mercato. Secondo quanto riportato dal giornalista Mediaset Claudio Raimondi, il suo agente, Mino Raiola, starebbe già lavorando per semplificare il trasferimento alla Continassa.

La proposta sarebbe quella di un possibile scambio con Federico Bernardeschi, con un conguaglio di circa 10 milioni di euro per i bianconeri.

Il tecnico dei bianconeri, in alternativa, avrebbe espresso il suo gradimento anche per Kostas Manolas del Napoli. La valutazione del suo cartellino sarebbe di circa 15 milioni di euro e tale cifra potrebbe essere sufficiente per il presidente Aurelio De Laurentiis che, in questa fase, valuta tutte le eventuali cessioni che possono garantire una plusvalenza. Il contratto del greco scade nel 2024 e, prima del via libera, bisognerebbe capire il punto di vista del tecnico dei partenopei, Luciano Spalletti.

Cristiano Ronaldo non sarebbe certo della permanenza

Non sarebbe ancora del chiaro invece il futuro di Cristiano Ronaldo. Il portoghese si è presentato alla Continassa, ma non avrebbe dimostrato l'entusiasmo degli anni scorsi. Sulle sue tracce ci sarebbe sempre il Paris Saint Germain, ma solo qualora dovesse ceder Mbappè al Real Madrid: una possibile operazione con i transalpini potrebbe essere accettata dalla società presieduta da Andrea Agnelli.

L'addio anzitempo del lusitano permetterebbe ai torinesi di risparmiare l'ingaggio da 31 milioni di euro previsti dall'ingaggio.

In caso di addio, il sostituto in bianconero potrebbe essere Mauro Icardi, che non avrebbe soddisfatto le pretese dello staff tecnico di Mauricio Pochettino. Si potrebbe optare per uno scambio, operazione in grado di garantire anche un risparmio alla Juventus.

Il nome per il futuro sarebbe quello di Kaio Jorge, seguitissimo dal Milan e dal Benfica. Il contratto del brasiliano col Santis scadrà a fine dicembre ma gli emissari del club torinese avrebbero in mente un'offerta per farlo trasferire già in estate alla Continassa.

In arrivo dovrebbe esserci anche Manuel Locatelli, centrocampista del Sassuolo che vorrebbe evitare di unirsi al ritiro dei neroverdi per iniziare la nuova stagione direttamente da Torino.

A fare le valigie dovrebbero essere i difensori Daniele Rugani e Merih Demiral. L'ex Empoli piacerebbe anche in Spagna mentre il turco sarebbe molto seguito dal Borussia Dortmund.