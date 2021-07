In casa Inter, nonostante lo scudetto vinto dominando il campionato, c'è anche chi non ha convinto a pieno e nella prossima stagione è chiamato al riscatto. Si tratta del centrocampista, Stefano Sensi, che ha dovuto fare i conti con diversi problemi fisici che ne hanno condizionato l'annata in nerazzurro e gli hanno portato a saltare gli Europei con la Nazionale Italiana, nonostante fosse stato inizialmente convocato dal commissario tecnico, Roberto Mancini. Il giocatore cerca il riscatto e, nonostante i rumors di mercato, dovrebbe restare a Milano visto che Simone Inzaghi pare pronto a puntare su di lui.

Inzaghi punta su Sensi

Uno dei giocatori su cui Simone Inzaghi ha intenzione di puntare l'anno prossimo è Stefano Sensi. Il nuovo allenatore dell'Inter avrà bisogno di alzare il tasso tecnico in mezzo al campo e l'arrivo di Hakan Calhanoglu potrebbe non bastare per sopperire all'assenza di Christian Eriksen, su cui c'è grande incertezza sull'eventuale ritorno in campo.

Il tecnico nerazzurro è rimasto impressionato dai primi allenamenti dello stesso Sensi, che sembra pronto ad un'annata di riscatto. Il giocatore vuole mettersi alle spalle tutti i problemi fisici che ne hanno condizionato la scorsa stagione e vuole riprendersi la maglia da titolare.

Non è un caso che nello scorso campionato il classe 1995 non abbia mai segnato, collezionando 18 presenze, di cui soltanto tre partendo da titolare, una di queste è stata l'ultima giornata contro l'Udinese in cui è dovuto uscire poco prima del 45' per l'ennesimo problema muscolare.

E proprio da questi numeri bisognerà ripartire per fare meglio, dato che l'Inter ha bisogno del miglior Sensi, soprattutto dopo quanto successo a Eriksen. Con Inzaghi pronto ad alternare il centrocampista italiano con Hakan Calhanoglu, in attesa dell'ipotetico arrivo di Nahitan Nandez dal Cagliari.

La sirene di mercato

Non sono mancati i rumors di mercato intorno al nome di Stefano Sensi.

Al centrocampista si sarebbe interessato lo Shakhtar, su indicazione di Roberto De Zerbi, e la Fiorentina. In entrambi i casi, però, l'Inter ha rispedito al mittente le proposte, che non andavano oltre il prestito con diritto di riscatto. I nerazzurri, infatti, come dimostra anche la questione Achraf Hakimi, ceduto al Paris Saint Germain per 71 milioni di euro, bonus inclusi, non ritengono nessuno incedibile, ma determinati giocatori partiranno solo alle condizioni del club.

Anche Sensi risulta essere tra questi, visto che l'Inter non ascolterà proposte inferiori ai 20 milioni di euro, recuperando l'investimento fatto per acquistarlo dal Sassuolo.