La Juventus avrebbe quasi raggiunto l'accordo per il trasferimento di Gianluca Frabotta all'Atalanta. Il terzino sinistro, nonostante l'interesse di Empoli e Verona, dovrebbe trasferirsi a Bergamo con la formula del prestito con diritto di riscatto. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, il club bianconero potrebbe approfittare del passaggio del calciatore per aprire i discorsi relativi a Robin Gosens. Il terzino avrebbe una valutazione di circa 40 milioni di euro e sarebbe un obiettivo di Massimiliano Allegri per potenziare la corsia mancina.

I possibili eredi di Ronaldo

La società di Andrea Agnelli avrebbe riaperto i discorsi anche con Mauro Icardi, che sarebbe seguito anche dalla Roma di Jose Mourinho. Il prezzo del cartellino sarebbe di circa 40 milioni di euro ma potrebbe essere ceduto dopo una stagione che ha deluso le aspettative. L'operazione tra i due club potrebbe andare in porto soltanto se Cristiano Ronaldo dovesse lasciare la Continassa per trasferirsi sotto la Tour Eiffel.

Il portoghese non ha ancora deciso quale sarà il suo futuro e parlerà prima con Massimiliano Allegri appena raggiungerà il gruppo per il ritiro estivo. La Juventus potrebbe anche accettare una sua cessione per risparmiare i 31 milioni di euro previsti dall'ingaggio percepito dall'ex Real Madrid.

Nelle idee dei dirigenti torinesi ci sarebbe anche Dusan Vlahovic, valutato dalla Fiorentina circa 50 milioni di euro. La strategia per il serbo potrebbe prevedere una trattativa simile a quella che ha portato Federico Chiesa a Torino ma l'arrivo di Vincenzo Italiano avrebbe fatto cambiare i piani della società. Rocco Commisso vorrebbe tenere i calciatori che hanno più mercato per tentare il piazzamento in Europa.

Aouar sarebbe nuovamente nel mirino della Juventus

La Juventus, inoltre, avrebbe riaperto la pista per Houssem Aouar se dovesse complicarsi l'arrivo di Manuel Locatelli. Il francese sarebbe seguito anche in Premier League da Arsenal, Manchester United e Liverpool ma potrebbe accettare la destinazione torinese dopo aver avuto dei contatti durante la scorsa estate.

Il Lione, che ha ottimi rapporti con i bianconeri dopo l'affare De Sciglio, potrebbe cedere il centrocampista accettando una cifra sui 25-30 milioni di euro. Il sogno di Massimiliano Allegri sarebbe sempre quello di allenare l'attuale centrocampista del Sassuolo che avrebbe una valutazione di circa 40 milioni di euro. I dirigenti bianconeri potrebbero convincere gli emiliani proponendo una formula che prevede un prestito oneroso con diritto riscatto fissato a determinate condizioni.