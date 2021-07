Sono passati ormai 21 anni dall'ultimo tripudio della Roma tricolore al Circo Massimo. Come allora, anche oggi la nuova dirigenza ha puntato su un allenatore top. Per ripetere i fasti dello scudetto 2000/2001 i giallorossi hanno bisogno di un attaccante da 30 gol a stagione. Dzeko e Borja Mayoral non danno garanzie di continuità per tutta la stagione. Un altro tallone di Achille è la difesa, quest'ultima necessita di una rifondazione.

Mauro Icardi è l'attaccante che potrebbe servire alla Roma

Il bomber argentino indosserebbe la casacca giallorossa molto volentieri.

In primis la voglia di riscatto dopo una stagione in chiaro scuro a Parigi. A Roma l'attaccante potrebbe anche ritrovare la maglia della nazionale. Le qualificazioni ai mondiali sono alle porte e Maurito avrebbe l'ultima possibilità per una chiamata da Buenos Aires. Lo stipendio da 12 milioni di euro potrebbe frenare le ambizioni della Roma. Il PSG ha fissato il prezzo, con una cifra che va dai 40 a 50 milioni di euro. Un ritorno in Italia sarebbe gradito dal suo procuratore e moglie Wanda Nara. La star dello showbiz non ha mai nascosto l'amore per la tv italiana.

Xhaka si è allontanato, il ritorno a Roma di Pjanic sarebbe una valida alternativa allo svizzero

Un'altro giocatore che tornerebbe in Italia di corsa è Miralem Pjanic.

L'ex juventino è reduce da una stagione deludente a Barcellona. La società catalana sembra aver dato il via libera al giocatore di trovarsi un'altra squadra di pur di liberarsi del pesante ingaggio. Per i giallorossi sarebbe un gradito ritorno. Pjanic potrebbe giocare sia in un centrocampo a 3 che a 4. La Roma deve fare i conti anche con altre squadre che hanno messo nel mirino il giocatore.

Inter e Juve su tutte. Il bosniaco anche se non più giovanissimo è ancora uno dei migliori centrocampisti al mondo e completerebbe un centrocampo, che al netto degli infortuni è già tra i migliori in Europa.

Demiral darebbe alla Roma una solidità difensiva venuta a mancare nella passata stagione

Il difensore turco ha già fatto intendere di voler giocare con più continuità.

L'Europeo stratosferico di Chiellini e Bonucci relegherebbero Demiral a comprimario di lusso. La Roma è chiamata a sferrare l'affondo decisivo perché sul difensore già suonano le sirene della Premier . Discorso diverso per Emerson Palmieri: l'azzurro andrebbe a colmare la casella lasciata vuota dall'infortunio di Spinazzola, data la duttilità del difensore del Chelsea, Mourinho potrebbe impiegarlo anche più avanzato.