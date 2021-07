Il suo prezzo di mercato è di circa 40 milioni di euro, la Juventus spera in una dilazione di pagamento in 3-4 anni. La Juventus però dovrà dedicarsi anche alle cessioni. Solo grazie a queste potrebbero definirsi altri acquisti importanti. Si valutano infatti le cessioni di Merih Demiral e Aaron Ramsey. Il difensore turco potrebbe garantire circa 40 milioni di euro. Interesserebbe all'Everton, mentre all'Arsenal potrebbe presentare un'offerta per il centrocampista gallese. La sua valutazione di mercato è di circa 16 milioni di euro.

L'ex centrocampista della Juventus Miralem Pjanic si sarebbe offerto alla Roma. Il giocatore lascerà quasi sicuramente il Barcellona dopo che nella stagione 2020-2021 non è stato considerato un titolare dal tecnico Ronald Koeman. Lo stipendio da sette milioni di euro a stagione non facilita un suo trasferimento, in particolar modo in Italia.

