La Roma potrebbe intensificare i contatti con il Paris Saint-Germain per assicurasi le prestazioni di Mauro Icardi. Josè Mourinho sarebbe favorevole all'arrivo del centravanti argentino soprattutto se dovesse partire Edin Dzeko. Il club francese valuta l'ex Inter circa 40 milioni di euro e potrebbe aprire alla cessione soprattutto dopo l'ultima stagione piuttosto deludente.

I giallorossi però, prima di piombare su Icardi, dovrebbero vendere Dzeko che ha ancora un anno di contratto in essere e una valutazione di mercato di circa 15 milioni di euro.

L'Inter lo avrebbe messo nel mirino, ma non sarebbe disposta a pagare il prezzo del cartellino, ritenuto eccessivo per il budget economico a disposizione. Il bomber bosniaco avrebbe proposto una rescissione consensuale che farebbe risparmiare alla Roma l'ingaggio da circa 7,5 milioni di euro. La dirigenza, però, avrebbe rifiutato questa soluzione.

Un altro obiettivo del direttore sportivo romanista Pinto per l'attacco sarebbe Andrea Belotti che non ha ancora rinnovato il contratto che lo lega al Torino. Il presidente Cairo gli avrebbe offerto il doppio dello stipendio, ma l'attaccante bergamasco starebbe pensando di fare un'esperienza in un'altra squadra. Il suo cartellino costa circa 25 milioni di euro, mentre al momento la Roma non sarebbe andata oltre i 15 milioni.

Belotti piace anche al Milan che, nel frattempo, ha ufficializzato l'acquisto dell'ex Chelsea Olivier Giroud.

Mauro Icardi sarebbe lieto di ritornare in Serie A, e sulle sue tracce ci sarebbe anche la Juventus. Il club bianconero lo stima da anni e potrebbe proporre uno scambio alla pari con Cristiano Ronaldo. Il portoghese non ha ancora fornito indicazioni precise sul suo futuro, anche se la sensazione è che possa restare a Torino almeno per un altro anno.

In questo caso (tenendo conto del ricco ingaggio percepito da CR7) difficilmente la Juventus potrebbe permettersi un investimento importante per Icardi.

La Roma vorrebbe ingaggiare Federico Dimarco come sostituto di Spinazzola

La Roma starebbe parlando con l'Inter per capire se ci sono le basi per imbastire una trattativa per Federico Dimarco.

Il terzino milanese sarebbe finito nel mirino dei giallorossi dopo l'infortunio subito da Leonardo Spinazzola con la nazionale italiana durante Euro 2020.

La richiesta nerazzurra sarebbe di circa 10 milioni di euro, ma la cifra sarebbe considerata elevata dalla squadra capitolina alla quale, nel frattempo, sarebbe stato offerto Alex Telles del Manchester United.