Il mercato bianconero sembra entrare nel vivo: la società torinese valuta ogni possibile alternativa sul mercato, prendendo in considerazione le varie possibilità che la sessione estiva offre. Tra le varie indiscrezioni di mercato è da monitorare il possibile ritorno di Pjanic, con Ramsey che potrebbe presentarsi come una possibile contropartita.

L’asse Juventus-Barça

Gia nella scorsa sessione estiva, le due società avevano formalizzato il famoso scambio tra Arthur e Pjanic, con quest’ultimo che potrebbe rientrare alla base bianconera. Difatti il centrocampista bosniaco ha trovato pochissimo spazio in Spagna, considerando dunque un possibile addio alla compagine catalana.

Pjanic non si è mai inserito nell’ambiente blaugrana, avendo enormi difficoltà nel trovare spazio nelle gerarchie di Koeman. Già nelle scorse settimane si era parlato di un possibile ritorno di Pjanic a Torino a parametro zero, mentre nelle ultime ore la società bianconera valuta uno scambio per poter riportare in Italia il regista bosniaco.

Lo scambio alla pari

Dunque si fanno sempre più insistenti le voci su un possibile scambio tra Pjanic e Ramsey, due giocatori che hanno trovato enormi difficoltà nell’ambientarsi nelle nuove squadre. Il centrocampista gallese arrivato a Torino lo scorso anno, non è riuscito ad esprimersi come fatto a Londra negli anni d’oro della propria carriera. Difatti Aaron Ramsey era arrivato in Italia portandosi dietro enormi aspettative, che però non sono state minimamente rispettate.

Il giocatore però da una parte sarebbe stuzzicato dalla possibilità di essere allenato da Max Allegri, allenatore che lo ha spinto a firmare per i bianconeri nel 2019. Non è da escludere neanche una cessione in Premier League, con il giocatore che preferirebbe tornare in Inghilterra e nel campionato che lo ha fatto esplodere.

Dall’altra parte Miralem Pjanic sarebbe entusiasta di poter tornare a Torino, nella società che lo ha reso protagonista in Europa e che ha sempre amato.

Gli stipendi dei due giocatori

In uno scambio devono combaciare tante cose, tra cui lo stipendio dei calciatori. Entrambi i calciatori percepiscono cifre molto alte, che sembrerebbero un ostacolo nella trattativa.

La Juventus vorrebbe liberarsi dello stipendio di Ramsey, accogliendo Pjanic solo nel caso in cui il giocatore bosniaco prendesse in considerazione una riduzione del proprio salario. Anche da Barcellona arrivano segnali ben precisi, con il presidente Laporta che punta a un’enorme riduzione del monte ingaggi. Dunque al momento lo scambio tra Pjanic e Ramsey appare con un’ipotesi tenuta in considerazione dalle due società, che ad oggi non é ancora decollata. Nelle prossime ore potrebbero esserci un’evoluzione nella trattativa e una possibile accelerata per poter approfondire il discorso tra le due società, desiderose di liberarsi dei due giocatori.