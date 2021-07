Il secondo incontro con il Sassuolo per Locatelli non ha portato clamorose novità, se non che ci sarebbe differenza fra offerta bianconera e richiesta degli emiliani.

Sarà un Calciomercato estivo condizionato evidentemente dalla crisi economica dovuta all'emergenza coronavirus. A risentirne gran parte delle società europee, con alcune rare eccezioni come il Paris Saint Germain e i club inglesi. Per quanto riguarda la Serie A fino ad adesso la società più attiva è stata il Milan, che ha definito gli acquisti di Tomori, Giroud e Brahim Diaz. L'Inter invece fino ad adesso ha ingaggiato a parametro zero Hakan Calhanoglu mentre la Juventus prosegue il suo lavoro sul mercato alla ricerca del rinforzo a centrocampo.

