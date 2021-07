Il Milan è sicuramente uno dei club maggiormente attivi sul mercato, anche se per adesso non ci sono state molte novità per la rosa di Stefano Pioli. La dirigenza rossonera, infatti, ha provveduto a sostituire Donnarumma con Mike Maignan, ed a riscattare Fikayo Tomori e Sandro Tonali, oltre a prolungare il prestito di Brahim Diaz dal Real Madrid. Dunque, la rosa a disposizione del tecnico rossonero necessità dei miglioramenti, dopo che anche Hakan Calhanoglu ha lasciato il Milan a parametro zero, lasciando vuota una casella davvero importante dello scacchiere tattico rossonero.

A tal proposito, il sostituito del nazionale turco approdato all'Inter potrebbe essere il brasiliano Philippe Coutinho, il quale potrebbe arrivare grazie ad una serie di agevolazioni fiscali oltre che alla volontà del Barcellona di cederlo.

Calciomercato Milan, Coutinho potrebbe sostituire Calhanoglu

Secondo quanto riportato da un importante media spagnolo, il Milan vorrebbe ingaggiare il trequartista brasiliano per il ruolo di numero 10, anche se è fuori da dicembre per un infortunio al ginocchio. I rossoneri stanno lavorando con la dirigenza del Barcellona per trovare la formula più adatta per il trasferimento. Lo stipendio percepito dall'ex stella di Inter e Liverpool è proibitivo, ma a questo c'è una possibile soluzione.

Il Milan è in vantaggio rispetto agli altri club interessati a Coutinho per via delle migliori condizioni fiscali in vigore. Un giocatore straniero che si trasferisce in Italia e sposta la residenza fiscale nel nostro Paese gode del regime del Decreto Crescita, il che significa, sostanzialmente, che viene tassato meno sul reddito, mentre il club ha anche meno spese.

Le condizioni per l'acquisto di Coutinho

La stella brasiliana Coutinho è stata vicina a un allontanamento dal Camp Nou in vista della stagione 2021/22 dopo non essere riuscito a farsi strada nei piani di Ronald Koeman la scorsa stagione. Tuttavia, qualsiasi potenziale trattativa per l'uscita è stata ostacolata da un intervento chirurgico al ginocchio all'inizio del 2021 che ha interrotto la sua stagione con il club blaugrana.

Ma nonostante la crescente fiducia sul suo ritorno alla piena forma fisica, Koeman è ancora aperto alla cessione del 29enne per liberare spazio nella sua rosa al fine di abbassare il monte ingaggi. Secondo quanto riportato da alcune fonti spagnole, l'agente di Coutinho, Kia Joorabchian, è stato incaricato di procurarsi un nuovo club, con il Milan che lo vorrebbe in sostituzione di Hakan Calhanoglu. Il valore di mercato di Coutinho è crollato negli ultimi 12 mesi e il Barcellona potrebbe accettare un'offerta di 25 milioni di euro per formalizzare la cessione.