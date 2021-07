Il nazionale serbo va in scadenza di contratto a giugno 2022. Per evitare di perderlo a parametro zero alla fine della prossima stagione la società toscana potrebbe cederlo durante il Calciomercato estivo. La sua valutazione di mercato è di circa 10 milioni di euro. Potrebbe accontentarsi di un ingaggio di circa due milioni di euro a stagione. Si attendono novità nei prossimi giorni per l'acquisto a centrocampo. Il preferito sembra essere il centrocampista del Sassuolo e della nazionale italiana Manuel Locatelli.

Sarebbe stato decisivo anche Massimiliano Allegri nella permanenza del difensore nella società bianconera. Il tecnico toscano è convinto infatti che il nazionale italiano possa essere ancora importante per la Juventus, nonostante i 37 anni. Probabile però che sarà gestito in questa stagione, anche per evitare ricadute muscolari.

