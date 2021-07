La società bianconera proporrebbe una somma cash da circa 30 milioni di euro più il cartellino di uno dei giovani summenzionati. I prossimi giorni potrebbero essere decisivi per definire la trattativa di mercato. Di certo la Juventus ha tempo per trattare, anche perché il centrocampista non sarà a disposizione prima di agosto: dopo aver disputato l'Europeo con la nazionale italiana Locatelli nelle prossime settimane sarà in vacanza.

I prossimi giorni potrebbero essere decisivi per definire le strategie di mercato della Juventus in tema acquisti. La principale esigenza rimane un innesto a centrocampo: il preferito sembra essere Manuel Locatelli , investimento che troverebbe il gradimento anche del tecnico Massimiliano Allegri. Non sarà semplice però trattare il suo acquisto con il Sassuolo, che lo valuta almeno 40 milioni di euro.

