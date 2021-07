La Juventus si è ritrovata nelle scorse ore alla Continassa per iniziare la preparazione in vista della nuova stagione. I bianconeri prima si scendere in campo al JTC sono stati al JMedical per fare i classici test fisici. Alla Continassa è arrivato anche Pavel Nedved, che ha avuto modo di fare un autografo ad un tifoso bianconero. Nel suo incontro con il fan juventino, il vice presidente ha parlato anche del futuro di Cristiano Ronaldo. Il tifoso ha detto a Nedved: "Ronaldo secondo me resta". La risposta del dirigente della Juventus non si è fatta attendere: "Arriva, arriva".

Dunque, Nedved ha avuto modo di fugare le voci che vorrebbero il portoghese lontano da Torino.

Allegri acclamato

Come ha confermato Pavel Nedved, nei prossimi giorni, Cristiano Ronaldo tornerà a Torino per riprendere la preparazione con la Juventus.

In attesa del rientro di CR7, Massimiliano Allegri e i bianconeri che non sono stati in nazionale hanno già ripreso la preparazione. Il tecnico livornese, stamani 14 luglio, si è presentato al JMedical per effettuare un tampone dopodiché l'allenatore potrà tornerà in campo.

Al suo arrivo al centro medico bianconero Massimiliano Allegri è stato acclamato dai tifosi juventini, che non vedevano l'ora di rivederlo.

Anche per Paulo Dybala c'è stato un grande bagno di folla.

Il numero 10 juventino si è anche fermato con i sostenitori presenti per fare foto e autografi. Dybala ha anche postato alcune foto sui social e in particolare su Instagram ha scritto: "Si ricomincia 21/22 here we go", ha scritto la Joya.

Attesa per i nazionali

Al raduno della Juventus mancavano, però, molti nazionali.

Infatti, erano presenti solo Dybala, Arthur, McKennie, Perin Pinsoglio, Pellegrini, De Sciglio e Rugani oltre ai giovani dell'under 23. Al momento, i nazionali sono ancora in vacanza e rientreranno nelle prossime settimane. Cristiano Ronaldo è atteso alla Continassa il 20 luglio e probabilmente non sarà il solo a rientrare.

Mentre gli azzurri e Alvaro Morata torneranno ai primi di agosto.

I bianconeri, inoltre, stanno organizzando anche alcune amichevoli. In particolare, la Juventus e il Milan sarebbero al lavoro per organizzare una sfida che dovrebbe disputarsi il 24 luglio. La partita tra i bianconeri e i rossoneri si dovrebbe giocare a Lugano. La Juventus, in questa estate, non svolgerà nessuna tournée, per questo la società sta organizzando dei test probanti che possano permettere a Massimiliano Allegri di preparare al meglio i suoi ragazzi in vista dello start della Serie A.