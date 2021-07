Nel ritiro di Dimaro il Napoli ha affrontato alle 17:30 di questo sabato 24 luglio in amichevole la Pro Vercelli, formazione militante in Serie C. Gli azzurri hanno vinto per 1-0 con gol di Osimhen.

La squadra di Luciano Spalletti continua ad allenarsi per esser pronta verso l'inizio del nuovo campionato di Serie A, il cui esordio sarà in casa contro il neopromosso Venezia.

Formazioni iniziali Napoli-Pro Vercelli

Queste le formazioni ufficiali della partita:

Napoli (4-2-3-1): Contini, Zanoli, Rrhamani, Koulibaly, Mario Rui, Lobotka, Demme, Politano, Ounas, Zedadka, Osimhen.

Pro Vercelli (3-5-2) : Tintori, Masi, Crialese, Awuia, Auriletto, Carosso, Clemente, Emmanuello, Rolando, Comi, Iezzi.

Sintesi della partita Napoli-Pro Vercelli

Partita subito ad alta intensità con il Napoli che spinge centralmente e gioca principalmente sul nigeriano Victor Osimhen, apparso piuttosto in forma nella prima parte del ritiro, e che anche oggi è riuscito più volte a mettere in difficoltà la difesa bianconera con la sua velocità.

Il gol del Napoli che arriva al minuto 26 proprio con Osimhen che riesce, dopo una respinta, a insaccare. Grande prova nel primo tempo anche di Ounas che è riuscito sulla fascia ad esprimere al meglio le sue qualità di dribblatore. Al 34° il Napoli colpisce un palo con il classe 2000 Zedadka che ha giocato un'ottima partita.

Unica nota negativa per i partenopei nella prima frazione di gioco è l'infortunio di Demme costretto alla sostituzione: il giocatore domani mattina effettuerà un controllo per capire l'entità dell'infortunio.

Nel secondo tempo la partita diventa più lenta dal punto di vista della circolazione del pallone, con il Napoli che continua a cercare la velocità di Victor Osimhen per mettere in difficoltà la difesa della Pro Vercelli con palloni verticali.

Inoltre Spalletti nella ripresa cambia tutta la squadra: la formazione azzurra continua a dominare sul piano del possesso senza però riuscire a segnare nessun altro gol. La partita si conclude quindi con il risultato di 1-0 per il Napoli.

Bella prova nel match di oggi anche del terzino destro classe 2000 Zanoli, che si è fatto trovare sempre pronto sia in fase difensiva che in quella offensiva e che probabilmente sarà girato in prestito in Serie C per farsi le ossa.

La squadra azzurra ora è attesa dalla trasferta in Germania contro il Bayern Monaco, precisamente il 31 luglio alle ore 16:30.