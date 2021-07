L'Inter ha cominciato ufficialmente quest'oggi la propria stagione, in cui dovrà difendere lo scudetto conquistato a distanza di undici anni dall'ultima volta. Il 7 luglio in conferenza stampa il tecnico Simone Inzaghi ha rassicurato tutti sul fatto che non saranno ceduti altri big oltre a Achraf Hakimi, ceduto al Paris Saint Germain per 70 milioni di euro, bonus inclusi. La società nerazzurra, comunque, avrà il difficile compito di trovare un sostituto all'altezza dell'esterno marocchino, anche se sarà difficile non rimpiangerlo essendo il miglior interprete in quel ruolo.

In pole position, in questo senso, sarebbe finito Hector Bellerin.

L'Inter sarebbe su Bellerin

L'Inter avrebbe messo gli occhi su Hector Bellerin per sostituire Achraf Hakimi. Il nome dell'esterno spagnolo è in pole position, visto che il giocatore avrebbe dato il proprio placet al trasferimento all'ombra del Duomo. Il giocatore piace molto avendo caratteristiche simili a quelle del marocchino, essendo rapido e bravo nel dribbling, anche se la sua crescita negli ultimi anni ha avuto un rallentamento a causa di qualche problema fisico di troppo. A Milano, inoltre, sarebbe facilitato dal fatto di avere meno compiti difensivi rispetto a quanto succede a Londra, dove gioca in una difesa a quattro.

Nell'ultima stagione, d'altronde, il classe 1995 ha giocato venticinque partite mettendo a segno una rete e collezionando due assist in Premier League con la maglia dell'Arsenal, a fronte di sette presenze in Premier League. Anche i Gunners avrebbero aperto le porte ad un'ipotetica cessione di Bellerin, non essendo più al centro del progetto tecnico, con gli inglesi che sono pronti ad attuare una piccola rivoluzione dopo l'ennesima annata deludente, in cui sono rimasti fuori dalle competizioni europee avendo chiuso all'ottavo posto del campionato.

I possibili dettagli dell'affare

Il nome di Hector Bellerin sarebbe in pole position per raccogliere l'eredità di Achraf Hakimi all'Inter per un motivo su tutti. Oltre al placet al trasferimento dell'esterno spagnolo, infatti, l'Arsenal avrebbe aperto alla sua cessione e ci sarebbero stati passi avanti anche per la cessione in prestito.

Resta da stabilire se questo possa avvenire con diritto di riscatto o con l'obbligo, che scatterebbe a determinate condizioni. La valutazione del classe 1995 dovrebbe aggirarsi sui 15 milioni di euro più bonus. I nerazzurri, però, vorrebbero rinviare l'investimento al prossimo anno, quando il bilancio sarà migliorato, con l'augurio che gli stadi vengano riaperti completamente al pubblico, migliorando gli introiti di tutte le società rispetto a quanto successo nell'ultimo anno e mezzo.