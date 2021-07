Mercoledì 14 luglio inizierà la seconda era di Massimiliano Allegri alla Juventus. I bianconeri, la prossima settimana, torneranno ad allenarsi e il tecnico livornese ha già in mente alcune mosse tattiche, pensando anche ad alcune sorprese. Allegri ha disegnato due squadre, una formata dai titolari e l'altra dalle riserve, elementi comunque di grande valore che cercheranno di mettere in difficoltà l'allenatore per scalare le gerarchie. Al centro della Juventus di Massimiliano Allegri ci saranno Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala, sui quali sarà basato l'attacco bianconero.

Le mosse di Allegri

Massimiliano Allegri ha già in mente due formazioni della sua Juventus. Il primo undici sarà formato dai titolari e il modulo scelto sarà il 4-3-3: in porta ci sarà Wojciech Szczesny. Il tecnico livornese non ha il minimo dubbio sul portiere polacco e si fida di lui. In difesa, sulle fasce ci saranno Danilo e Alex Sandro. Il primo sarebbe in leggero vantaggio su Juan Cuadrado che potrebbe giocare anche in altri ruoli. Mentre Alex Sandro, con il ritorno di Massimiliano Allegri, si è guadagnato la conferma visto che è uno dei fedelissimi dell'allenatore di Livorno. Al centro della retroguardia, invece, ci sarà certamente Matthijs De Ligt e al suo fianco toccherà ad uno tra Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini.

A centrocampo le certezze saranno Rodrigo Bentancur e Adrien Rabiot. Anche l'uruguaiano è uno degli uomini di fiducia di Max, mentre il francese, a suon di ottime prestazioni nella scorsa stagione, ha fatto breccia nella mentre del tecnico e sarà un titolarissimo. Il terzo uomo della mediana bianconera si spera possa essere Manuel Locatelli.

Il centrocampista classe 98 è il primo obiettivo della Juventus, sul mercato ma al momento la trattativa è ancora in corso e non ci sono certe a riguardo. In attacco, invece, spazio a Federico Chiesa, Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala. CR7 e il numero 10 juventino sono i titolari scelti da Allegri, mentre Alvaro Morata rappresenterà una valida alternativa per entrambi.

La Juventus delle riserve

Massimiliano Allegri ha in testa anche una Juventus formata dalle riserve, ovvero quella formata da uomini capaci di dare garanzie al tecnico quando i titolari dovranno riposare. Al momento, il portiere di riserva dovrebbe essere Mattia Perin, ma attenzione anche al nome di Salvatore Sirigu. In difesa, sulla destra ci sarà Juan Cuadrado, mentre a sinistra l'uomo scelto per sostituire Alex Sandro sembra essere Luca Pellegrini. In mezzo non dovrebbe esserci Merih Demiral che è in odore di partenza e al momento il suo posto potrebbe essere preso da Rugani che avrebbe il compito di affiancare Chiellini. A centrocampo ci sarà l'imbarazzo della scelta, poiché Allegri avrà a disposizione Arthur, McKennie e Ramsey ma anche Fagioli si giocherà le sue chance.

In attacco, Morata sarà la punta centrale e ai suoi lati ci saranno Kulusevski e Bernardeschi. La Juventus di Allegri nascerà ufficialmente il 14 luglio e in quella occasione i giocatori svolgeranno le classiche visite di rito. Alla Continassa si ritroveranno Perin, Pinsoglio, Rugani, Dragusin, Pellegrini, Drago, Arthur, McKennie e Dybala. Mentre i nazionali rientreranno a scaglioni e gli ultimi a tornare sanno Danilo e Alex Sandro. Resta da capire quando rientreranno gli azzurri Chiellini, Bonucci, Chiesa e Bernardeschi e lo spagnolo Morata.