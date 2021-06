Il Calciomercato dell’Inter si concentra tutto sulla fascia destra. La partenza di Hakimi sarebbe il sacrificio necessario per provare a rimettere i conti in ordine. L’esterno, che benissimo ha fatto in nerazzurro nell’ultima stagione, è seguito da Paris Saint Germain e Chelsea. Entrambe le squadre vorrebbero inserire delle contropartite tecniche nell’affare, ma Marotta non ci sta. La richiesta sarebbe di 80 milioni, tutti in euro e senza nessuno scambio.

Soldi che in parte dovrebbero essere investiti per portare a Milano il sostituto del forte esterno destro.

Simone Inzaghi, proprio come Antonio Conte gioca con il 3-5-2, così i suoi esterni devono essere capaci di coprire tutta la fascia sia in fase offensiva che in fase difensiva, proprio come Hakimi.

Inter, primo incontro con l'agente di Emerson Royal

La dirigenza dell’Inter avrebbe già individuato il nome giusto per la sostituzione e sarebbe Emerson Royal. Ventidue anni, nato in Brasile e capace già di esordire con la Nazionale maggiore, ha giocato l’ultima stagione nel Betis Siviglia. In totale per lui trentaquattro presenze, con un gol e quattro assist in campionato. Alto il numero dei cartellini gialli, nove nella sola Liga. Insomma un po’ irruento il giovane terzino, ma con l’esperienza e un po’ di lavoro in fase difensiva è probabile che anche questo dettaglio venga limato.

La sua stagione è stata di ottimo livello a tal punto che il Barcellona ha deciso di riportarlo a casa dopo un solo anno in Andalusia pagando nove milioni di euro che si devono aggiungere ai dodici spesi nel 2019 per strapparlo all’Atletico Mineiro. Una quotazione di circa venti milioni che è più o meno la stessa cifra che il blaugrana potrebbero chiedere ai nerazzurri.

Le ultime notizie sulla trattativa vengono rivelate il 10 giugno dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio. I dirigenti dell’Inter avrebbero infatti incontrato gli agenti di Emerson Royal e questo avrebbe fatto balzare il brasiliano in testa alle preferenze nerazzurre per il dopo Hakimi. Perde quindi quota l’ipotesi Florenzi, rientrato alla Roma dopo un anno in prestito al Paris Saint Germain, e accostato ai Campioni d’Italia nelle ultime settimane.

Nessuna novità importante invece per il futuro di Lautaro Martinez, altro possibile sacrificio durante l'estate. Il Barcellona vorrebbe alzare il pressing, ma la richiesta nerazzurra da novanta milioni di euro spaventa Laporta che infatti per l'attacco starebbe anche seguendo Depay. Sul Toro ci sarebbe anche l'Atletico Madrid di Simeone, con il Cholo che è un grande estimatore dell'attaccante nerazzurro, argentino proprio come lui.