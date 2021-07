Uno dei nomi che negli ultimi anni è stato spesso accostato all'Inter è quello di Rodrigo De Paul. Il centrocampista argentino sembrava essere a un passo dai nerazzurri già a gennaio, con l'affare poi rimandato a questa estate. Ma, alla fine tutto è saltato a causa delle difficoltà finanziarie della società nerazzurra e per questo motivo il destino del giocatore è totalmente cambiato e ieri ha lasciato ufficialmente la Serie A, accasandosi all'Atletico Madrid. Per il club meneghino ci sarà sicuramente un grande rimpianto viste le qualità e la maturità mostrata dall'ormai ex Udinese anche nella coppa America, dove è stato eletto migliore in campo nella finale vinta contro il Brasile, anche grazie all'assist per il gol vittoria messo a segno da Di Maria.

L'Inter aveva trovato l'intesa

L'Inter è sulle tracce di Rodrigo De Paul da diversi anni. Il centrocampista era stato fortemente richiesto già da Luciano Spalletti prima di lasciare il posto ad Antonio Conte, che nell'estate del 2019 ha deciso di concentrare tutti gli sforzi su Romelu Lukaku. Sia l'anno scorso che a gennaio, però, l'allora tecnico nerazzurro avrebbe voluto l'argentino per alzare il tasso tecnico del reparto dando maggiore imprevedibilità, visto che il giocatore è in grado di giocare in ogni ruolo in mezzo al campo e sulla linea dei trequartisti.

Ma la fumata bianca, alla fine, sembrava destinata ad arrivare in questa sessione estiva di Calciomercato, con l'Inter che aveva trovato l'accordo sia con l'entourage di De Paul che con l'Udinese.

A svelarlo il giornalista, Fabrizio Biasin, ai microfoni di Tuttomercatoweb: "Gli operatori di mercato dell’Inter, il giocatore e l’Udinese avevano raggiunto un accordo: De Paul in nerazzurro e pagamento in (addirittura) 5 anni per provare a superare i problemi della famiglia Zhang".

Le cifre e il motivo per cui è saltato tutto

Alla fine il trasferimento di Rodrigo De Paul all'Inter è saltato e a svelarne il motivo è stato lo stesso Fabrizio Biasin. Decisivo il no della proprietà ai costi dell'operazione, intorno ai 35 milioni di euro per il suo cartellino, comunque contenuti per un giocatore delle sue qualità.

Un peccato per la squadra nerazzurra e per il calcio italiano, che perde un grande talento, che si trasferisce in Spagna, ai campioni dell'Atletico Madrid. I Colchoneros, infatti, hanno versato nelle casse dell'Udinese la cifra richiesta. Un regalo per il tecnico Diego Pablo Simeone, che avrà a disposizione un jolly tattico per il centrocampo dell'Atletico, che dovrà difendere il titolo di cui è detentore e cercare il riscatto in Champions League dopo un'annata al di sotto delle aspettative.