L'Inter pare essere a un passo dal definire la cessione di un big per sistemare i conti, cioè Achraf Hakimi, che si accaserà al Paris Saint Germain per 70 milioni di euro. L'esterno marocchino, però, potrebbe non essere l'unico a lasciare i nerazzurri in questa sessione estiva di Calciomercato visto che ci sarebbe un altro giocatore in bilico. Non si tratta di Lautaro Martinez, che ha ripreso le trattative per rinnovare il proprio contratto, ma di Marcelo Brozovic, autore di un Europeo tra alti e bassi e al centro di diversi rumors per la sua vita extra campo.

Su di lui avrebbe messo gli occhi il Barcellona, pronto ad attuare una rivoluzione questa estate.

Barcellona su Brozovic

Il Barcellona avrebbe messo nel mirino Marcelo Brozovic per questa estate. I blaugrana sono pronti ad attuare una vera e propria rivoluzione dopo un'annata deludente, concluso con zero titolo e al terzo posto in Liga, dietro a Atletico Madrid e Real Madrid. Chiusi gli acquisti di Sergio Aguero e Memphis Depay, ora l'obiettivo è rinforzare il centrocampo e il croato, stando a quanto riportato da Sportitalia, sarebbe l'obiettivo numero uno.

L'Inter non può considerare "Epic Brozo" incedibile soprattutto per una questione contrattuale, avendo il contratto in scadenza a giugno 2022.

I nerazzurri, vista anche la situazione economica che stanno attraversando, non vogliono perdere un giocatore così importante a parametro zero e per questo motivo saranno costretti ad ascoltare offerte qualora non dovesse arrivare un accordo per il rinnovo di contratto. Anche nell'ultima stagione il classe 1992 è stato più volte decisivo, avendo messo a segno due reti e collezionato sei assist in 33 partite di campionato.

Non è un caso che il nuovo tecnico nerazzurro, Simone Inzaghi, abbia sottolineato ai dirigenti la sua importanza per il prossimo anno ma, come detto, senza rinnovo è molto probabile che il giocatore andrà via.

La possibile richiesta dell'Inter

Marcelo Brozovic ha una clausola rescissoria valida per l'estero da 60 milioni di euro.

Proprio alla luce del contratto in scadenza a giugno 2022, però, è praticamente impossibile che qualche società possa esercitarla. Per questo motivo Inter e Barcellona dovranno sedersi al tavolo delle trattative per discutere della cessione di "Epic Brozo". Il classe 1992 ha una valutazione tra i 30 e i 35 milioni di euro ma non sono escluse operazioni simili a quella dello scambio tra Pjanic e Arthur dell'anno scorso, che sistemò il bilancio di Juve e Barça. Proprio il centrocampista bosniaco è stato accostato ai nerazzurri e potrebbe rappresentare la pedina giusta per convincersi a lasciare andare il croato. Occhio anche a Jordi Alba, altro nome accostato al club meneghino in questi giorni.