Dopo il successo italiano a Euro 2020, adesso la Juventus cerca di capire come deve agire sul mercato per rinforzare con acquisti mirati l'organico, che comunque qualitativamente è già al top, per affrontare al meglio la prossima stagione sportiva che ha registrato la vittoria di due trofei nella passata gestione di mister Pirlo: la Coppa Italia e la Supercoppa.

La difesa

Sfumato l'obiettivo Donnarumma, che ha firmato per la francese PSG, e la conferma del polacco Szczesny come primo portiere, i dirigenti juventini stanno cercando un portiere affidabile per il ruolo di secondo.

Dopo l'addio di Gigi Buffon, che ha firmato con il Parma per due anni, la società bianconera si sta guardando attorno, e sembra che non debba fare troppa fatica, tanto che il futuro secondo estremo difensore può già trovarsi a Torino, sponda granata. Non è un mistero per nessuno che Salvatore Sirigu ha finito la sua esperienza nella squadra di Cairo e si sta guardando attorno. La Juventus può approfittarne, tenendo presente che il giocatore sardo è anche secondo di Gigio Donnarumma in Nazionale.

È sfumato un obbiettivo: l'olandese Michel Bakker, esterno sinistro basso, ha scelto la Bundesliga. Ma la difesa ha bisogno di pochi ritocchi, per la verità, il dubbio che assale il tecnico toscano è la permanenza di uno tra Demiral e Rugani.

Per diversi motivi uno dei due è destinato a lasciare la Continassa, il difensore turco perché vuol giocare come titolare, mentre l'ex pupillo di Sarri all'Empoli lo desidera ai suoi ordini alla Lazio. Chi è destinato a rimanere? I prossimi giorni sono decisivi per capire se i bianconeri dovranno trovare un altro difensore in prospettiva da affiancare al giovane titolarissimo De Ligt.

Il centrocampo

È il reparto, visto l'andamento non certo esaltante, destinato a un profonda revisione. Anche perché sembra che Allegri voglia rispolverare il 4-2-3-1, che gli ha garantito successi a ripetizione, spostando Cuadrado da esterno difensivo basso al suo antico ruolo di ala d'attacco. Ma è presto per capire le intenzioni del pluriscudettato allenatore di origine toscana.

Ma l'intento è ben chiaro: assicurarsi le prestazioni di Manuel Locatelli, ed è per questo che ha già presentato la sua offerta. Per il resto, la Juventus sembra orientata a mantenere l'attuale organico per rilanciare giocatori che non hanno brillato, come Rabiot o Ramsey, a finire con lo stesso Bernardeschi, da rivalutare come mezzala di centrocampo. Qui è ancora un work in progress, senza dimenticare che c'è l'uruguaiano Bentancur da rilanciare, e anche Rovella, giocatore di ottime prospettive.

L'attacco

Cifra folle offerta per Chiesa da parte della tedesca Bayern Monaco: 80 milioni. La risposta: non s'ha da fare, Chiesa rimane alla Juve, così come ha risposto nei giorni precedenti all'allenatore del Liverpool Klopp, e c'è già un piano per rendere il giocatore classe 1997 uno dei pilastri fondamentali per i prossimi anni.

Ma il tormentone per il reparto avanzato porta i nomi di Ronaldo e Dybala. La Joya è stimato da sempre da Allegri. CR7 deve chiarire il suo futuro: ha un anno di contratto, ma sembra intenzionato a volersene andare. Se Morata rimane ancora per il prossimo anno, che destino sembra esserci all'orizzonte per il campione portoghese? Il toto attaccanti per la società bianconera è ancora attivo, presto sono previste novità.