Il Calciomercato è ancora lungo, e riserva sempre delle grandi sorprese. Dopo la fine dell’europeo ci sarà probabilmente un’accelerata per varie trattative, che potrebbero sbloccare la situazione in Italia.

Atalanta

In casa Atalanta dopo l’arrivo di Musso, si punta all’acquisto di un difensore centrale da affiancare a Romero e Toloi nel classico 3-4-1-2. Nelle linea a quattro ballottaggio tra Maehle e Hateboer, con Freuler e De Roon intoccabili in mezzo al campo e con il solito Gosens a sinistra. Davanti il tridente magico formato da Malinovskyi alle spalle di Muriel e Zapata.

Formazione;(3-4-1-2)- Musso; Romero, Toloi, Djimsiti,; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Malinovskyi; Muriel, Zapata.

Acquisti: Musso(p).

Trattative: Tomiyasu(d), Koopmeiners(c), Botman(d), Boga(a), Svanberg(c), Schouten(c), Palacio(a), Pobega(c), Lokonga(c), Messias (a).

Bologna

Il Bologna si prepara ad annunciare Arnautovic, che probabilmente andrà a prendere il posto da titolare davanti. Per il momento la squadra rossoblu si schiera con il classico 4-2-3-1, con Skorupski alle spalle dei soliti Tomiyasu, Soumaoro, il nuovo arrivato Bonifazi e Dijks. In mediana pronti Schouten e Svanberg, mentre sulla trequarti ci saranno Vignato, Soriano e Orsolini. Davanti ballottaggio tra Barrow e Van Hooijdonk.

Formazione;(4-2-3-1)- Skorupski; Tomiyasu, Soumaoro, Bonifazi, Dijks; Schouten, Svanberg; Vignato, Soriano, Orsolini; Barrow

Acquisti: Van Hooijdonk(a), Bonifazi(d), Soumaoro(d), Barrow(a).

Trattative: Arnautovic(a), Piccoli(a), Lyanco(d), Benatia(d).

Cagliari

Il Cagliari dopo una stagione deludente punta a migliorare inevitabilmente il proprio rendimento.

In porta il solito Cragno, con Carboni, Ceppitelli e Godin come scudo. A centrocampo l’instancabile Nandez con Rog, il nuovo arrivato Strootman e Lykogiannis. Davanti arriverà Nainggolan che andrà a prendere il posto di Marin, mettendosi alle spalle di Joao Pedro e Pavoletti.

Formazione;(3-4-1-2)-Cragno; Carboni, Ceppitelli, Godin; Nandez, Rog, Strootman, Lykogiannis; Marin; Pavoletti, Joao Pedro.

Acquisti: Strootman (c), Radunovic(p).

Trattative: Nainggolan(c), Ghiglione (d), Santos Borré(a), Payero (c).

Empoli

L’Empoli torna in Serie A e si propone in modo molto attivo sul mercato. In porta il nuovo arrivo Vicario, con Fiamozzi, Nikolaou, Romagnoli e Parisi davanti. A centrocampo i soliti 3, con il giovanissimo Ricci, Haas e Stulac. Davanti Bajrami alle spalle di La Mantia e Mancuso.

Formazione; (4-3-1-2)- Vicario;Fiamozzi, Nikolaou, Romagnoli, Parisi; Stulac, Haas, Ricci; Bajrami; La Mantia, Mancuso.

Acquisti: Vicario(p).

Trattative: Zappa(d), Kovalenko(c), Piccoli(a).

Fiorentina

Dopo l’addio di Gattuso, Italiano è pronto a prendere in mano la squadra. In porta il solito Dragowski, con una linea da 4 composta da Lirola, Pezzella, Milenkovic e Biraghi.

A centrocampo la regia è affidata a Pulgar, con Amrabat e Castrovilli ai suoi lati. Davanti il tridente giovanissimo formato da Gonzalez, Sottil e Vlahovic.

Formazione; (4-3-3)- Dragowski; Lirola, Pezzella, Milenkovic, Biraghi;Pulgar, Castrovilli Amrabat;Sottil, Gonzalez, Vlahovic;

Acquisti: Gonzalez(a).

Trattative: Kouyate(d), Nastasic(d), Maggiore(c), Sergio Oliveira(c), Messias (a).

Genoa

Il grifone si prepara alla nuova stagione, apparendo molto attivo sul mercato. In porta si attende un rinforzo, ma per il momento tocca a Marchetti. In difesa il nuovo arrivato Vanheusden, affiancato da Masiello e Radovanovic. A centrocampo la linea da 5 composta da Ghiglione, Badelj, Rovella, Behrami e l’infinito Criscito.

Davanti Shomurodov e Mattia Destro.

Formazione;(3-5-2)- Marchetti; Masiello, Vanheusden, Radovanovic; Ghiglione, Badelj, Rovella, Behrami, Criscito; Shomurodov, Destro.

Acquisti: Vanheusden(d), Buksa(a).

Trattative: Sirigu(p), Sepe(p), Perin (p), Frabotta(d), Conti(d), Gagliolo(d), Pereiro(c), Lammers(a), Perotti(a), Supryaga(a).

Inter

I campioni d’Italia cercheranno in tutti i modi di difendere il titolo. In porta non si tocca Handanovic con i soliti Skriniar, De Vrij e Bastoni davanti. A centrocampo Darmian sulla destra, Barella, Brozovic e Perisic. Davanti Calhanoglu alle spalle delle due stelle, Lautaro e Lukaku.

Formazione; (3-4-1-2)- Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Perisic; Calhanoglu; Lukaku, Lautaro Martinez.

Acquisti: Calhanoglu(c), Cordaz(p).

Trattative: Onana(p), Bellerin(d), Hateboer(d), Marcos Alonso(d), Christensen(d).

Juventus

Con il ritorno di Max Allegri, i bianconeri puntano dritti allo scudetto. Szczesny in porta con Danilo, Bonucci, De Ligt e Alex Sandro in difesa. A centrocampo si aspetta Locatelli, con Arthur e Bentancur che si prendono momentaneamente il posto. Davanti Chiesa, Dybala e Cuadrado alle spalle di Ronaldo.

Formazione;(4-2-3-1)- Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Arthur, Bentancur; Chiesa, Dybala, Cuadrado; Ronaldo.

Acquisti: /

Trattative: Milenkovic(d), Locatelli(c), Tolisso(c), Gabriel Jesus(a), Kaio Jorge(a).

Lazio

Con l’arrivo di Sarri la Lazio cambia definitivamente faccia.

Si passa a un 4-3-1-2 con Reina in porta. In difesa arretrato Lazzari con Acerbi, Luiz Felipe e Fares. A centrocampo i soliti Leiva, Luis Alberto e Milinkovic. Davanti Correa a guidare le due punte, Caicedo e Immobile.

Formazione;(4-3-1-2)- Reina; Lazzari, Acerbi, Luiz Felipe, Fares; Leiva, Luis Alberto, Milinkovic-Savic; Correa; Caicedo, Immobile.

Acquisti: Kamenovic(d).

Trattative: Gollini(p), Hysaj(d), Maksimovic(d), Loftus-Cheek(c), Romero(c), Torreira(c), Thorsby(c), Politano(a), Felipe Anderson(a), Ilicic( a), Brandt(a), Orsolini(a), Jovetic(a).

Milan

I rossoneri dopo l’addio di Donnarumma e Calhanoglu cercano di ricostruire una squadra vincente. In porta il nuovo arrivato Maignan, con Calabria, Kjaer, Tomori e Theo.

In mediana pronti Tonali e Kessie, mentre sulla trequarti agiranno Leao, Rebic e Saelemaekers. Come unica punta il solito Ibrahimovic.

Formazione; (4-2-3-1)-Maignan, Calabria,Tomori, Kjaer, Theo Hernandez; Tonali, Kessie;Leao, Saelemaekers, Rebic; Ibrahimovic.

Acquisti: Maignan(p), Tomori(d), Tonali(c).

Trattative: Giu.Pezzella(d), Aurier(d), Dalot(d), Odriozola(d), Zaccagni(c), Ilicic(c), Ziyech(c), Adli(c), Isco(c), Bakayoko(c), Kaio Jorge(a).

Napoli

In casa partenopea si lavora all’arrivo di un terzino sinistro. Nel 4-2-3-1 Meret tra i pali, con Di Lorenzo, Koulibaly, Manolas e Ghoulam. Demme e Fabian in mediana, mentre Lozano, Zielinski e Insigne agiranno sulla trequarti. In attacco pronto Osimhen.

Formazione; (4-2-3-1)- Meret; Di Lorenzo, Koulibaly, Manolas, Ghoulam; Demme, Fabian Ruiz; Lozano,Insigne, Zielinski; Osimhen.

Acquisti:/

Trattative: Emerson Palmieri(d), Lykogiannis(d), Basic(c), Orsolini (a).

Roma

Con Mourinho la Roma cambia totalmente. Si passa alla difesa a 4 con Fuzato che guida Karsdorp, Ibanez, Mancini e Spinazzola. Veretout e Villar in mediana, con Zaniolo, Pellegrini e Mkhitaryan davanti. Come unica punta ci sarà Mayoral.

Formazione;(4-2-3-1)- Fuzato; Karsdorp, Ibanez, Mancini, Spinazzola; Veretout, Villar;Mkhitaryan, Zaniolo, Pellegrini; Mayoral.

Acquisti:/

Trattative: Rui Patricio(p), Bensebaini(d), Kostic(c), Xhaka(c), Jovic(a).

Salernitana

La neopromossa si schiera con un 3-5-2 difensivo, con Belec in porta a guidare Veseli, Gyomber e Aya.

Nel centrocampo a 5 pronti Kupisz, Di Tacchio, Capezzi, Schiavone e Curcio. Davanti non si toccano Djuric e Fella.

Formazione; (3-5-2)-Belec: Veseli,Gyomber, Aya; Kupisz, Di Tacchio, Capezzi, Schiavone, Curcio; Fella, Djuric.

Acquisti:/

Trattative:/

Sampdoria

La Samp di D’aversa si presenta con un 4-3-3. Audero in porta con Bereszynski, Colley, Yoshida e Augello davanti. A centrocampo intoccabili Thorsby, Silva e Ekdal. In avanti il gioiellino Damsgaard pronto ad agire con Candreva e Quagliarella.

Formazione;(4-3-3)-Audero; Bereszynski, Colley, Yoshida, Augello; Silva, Thorsby, Ekdal;Candreva, Damsgaard, Quagliarella.

Acquisti:/

Trattative: Simeone(a), Lammers(a).

Sassuolo

I neroverdi si schierano con il classico 4-2-3-1.

Consigli in porta con Muldur, Ferrari, Chiriches e Kyriakopoulos in difesa. In mediana Lopez e Locatelli. Sulla trequarti ci sarà Berardi affiancato da Traoré e Boga. Come punta il solito Caputo.

Formazione; (4-2-3-1)- Consigli; Muldur, Ferrari, Chiriches, Kyriakopoulos;Lopez, Locatelli; Berardi, Boga, Traoré; Caputo.

Acquisti:/

Trattative: Dragusin(d).

Spezia

Lo Spezia scende in campo con un 4-3-3. Zoet guida Ferrer, Erlic, Ismajli e Bastoni. A centrocampo intoccabili Figoli, Maggiore e Leo Sena. In attacco Verde e Gyasi accompagnano Nzola.

Formazione; (4-3-3)- Zoet; Ferrer,Erlic, Ismajli, Bastoni; Figoli, Maggiore, Leo Sena; Verde, Gyasi, Nzola.

Acquisti: Hristov (d), Leo Sena(c).

Trattative: Piccoli(a).

Torino

Con l’arrivo di Juric il Torino punta ad un posto in Europa. In porta fiducia a Milinkovic-Savic con Bremer, Izzo e Buongiorno davanti. Nella linea di centrocampo pronti Singo, Mandragora, Rincon e Ansaldi. I 3 davanti sono Verdi, Belotti e Sanabria.

Formazione;(3-4-1-2)- Milinkovic-Savic; Bremer, Izzo, Buongiorno; Singo,Mandragora, Rincon, Ansaldi; Verdi; Belotti, Sanabria.

Acquisti: Berisha(p), Warming(a).

Trattative: Caceres(d), Chiquinho(c), Messias(a), Orsolini(a).

Udinese

La squadra bianconera dopo l’addio di De Paul cerca delle alternative. In porta Scuffet con Samir, Becao e Nuytinck nella linea difensiva. I 5 di centrocampo sono Molina, Pereyra, Arslan, Wallace e Larsen, con Deulofeu ad accompagnare Okaka.

Formazione;(3-5-2)- Scuffet; Samir, Nuytinck, Becao; Molina, Pereyra, Arslan, Wallace, Larsen;Okaka, Deulofeu.

Acquisti: Padelli(p).

Trattative: Joronen(p), Talbi(d).

Venezia

La neopromossa si schiera con un 4-3-3. Maenpaa in porta a guidare Ebuehi, Ceccaroni, Modolo e Molinaro. A centrocampo pronti i soliti Peretz, Fiordilino e Crnigoj. Davanti Aramu, Johnsen e Di Mariano.

Formazione;(4-3-3)- Maenpaa; Ebuehi, Ceccaroni, Modolo, Molinaro; Peretz, Fiordilino, Crnigoj; Aramu, Johnsen, Di Mariano.

Acquisti: Ebuehi(d), Peretz(c), Heymans(c).

Trattative: Schiattarella(c)

Verona

Il Verona dopo l’addio di Juric riparte da Di Francesco. In porta Silvestri ad accompagnare la linea a 3 formata da Gunter, Ceccherini e Magnani. A centrocampo intoccabili Faraoni, Veloso, Tameze e Lazovic. Davanti Barak e Zaccagni ad accompagnare Lasagna.

Formazione; (3-4-2-1)- Silvestri; Gunter, Ceccherini, Magnani; Faraoni, Veloso, Tameze, Lazovic; Zaccagni, Barak; Lasagna.

Acquisti: Hongla(c).

Trattative: Zappa(d), Ilic(c), Piccoli(a).

Le possibili ufficialità nei prossimi giorni

Nelle prossime ora potrebbero sbloccarsi varie trattative, che darebbero il via a un domino infinito di affari. Partendo dall’Atalanta, sappiamo quanto Gasperini stia spingendo per l’acquisto di un difensore centrale, con Tomiyasu in pole position per affiancarsi a Toloi e Romero. Nelle prossime ore potrebbe sbloccarsi la trattativa per portare il difensore bolognese a Bergamo. Passando proprio al Bologna, è ormai quasi fatta per l’arrivo di Marko Arnautovic che nelle prossime ore potrà sbarcare in Italia. Il Cagliari invece sta spingendo moltissimo per il ritorno di Nainggolan, in una trattativa che sta finalmente decollando e che potrebbe terminare presto. In casa Empoli si spinge molto per Kovalenko, centrocampista acquistato dall’Atalanta che però non ha avuto molto spazio a disposizione. A Firenze la dirigenza sta cercando nelle ultime ore un difensore centrale da alternare a Pezzella. Tra i vari candidati spicca il nome di Nastasic, giocatore dello Schalke 04 è vecchia conoscenza proprio della Fiorentina. Il Genoa in questo momento è alla ricerca di un portiere, con Sirigu in pole position. Da monitorare in queste ore anche la questione Frabotta. L’Inter valuta le opzioni per il post-Hakimi, con Bellerin che si candida ad essere la prima scelta nerazzurra. In casa bianconera di spera di chiudere in settimana l’affare Locatelli, sempre più desideroso è impaziente di indossare la maglia della Juventus. La Lazio invece è pronta ad annunciare due nuovi colpi, ovvero Hysaj e Felipe Anderson. Passando al Milan, è ormai praticamente ufficiale l’acquisto di Giroud. In casa partenopea si sta spingendo su Emerson Palmieri, fresco vincitore di Champions League ed Euro 2020. La Roma è pronta ad annunciare il colpo Rui Patricio, sperando di chiudere anche il colpo Xhaka. La Salernitana al momento appare bloccata, mentre la Sampdoria vuole Simeone. Il Sassuolo aspetta Dragusin, che potrebbe essere coinvolto nell’affare Locatelli-Juve. Lo Spezia vorrebbe riprendere Piccoli, che nello scorso anno ha avuto un rendimento ottimo proprio in bianconero. In casa granata si spinge forte su Caceres, difensore svincolato che potrebbe presentarsi alla corte di Juric. Passando all’Udinese, si avvicina un nuovo portiere, ovvero Joronen. Nelle ultime ore il Venezia ha intensificato i contatti con Schiattarella, mentre il Verona sonda il ritorno di Ilic.