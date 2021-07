Questa sessione estiva di Calciomercato sarà tutt'altro che semplice per l'Inter, che deve fare i conti con le difficoltà economiche che l'hanno costretta a sacrificare già Achraf Hakimi, ceduto al Paris Saint Germain per 70 milioni di euro, bonus compresi. Potrebbe non essere l'unico big ad essere ceduto da parte della società nerazzurra, che nell'intenzione vorrebbe tenere tutti i giocatori più importanti. Questo a meno che non arrivino offerte importanti che permettano di realizzare corpose plusvalenze. E tra questi c'è sicuramente Stefan De Vrij, centrale olandese arrivato a parametro zero nell'estate del 2018.

L'Everton vorrebbe De Vrij

Il big dell'Inter finito al centro dei rumors di mercato nelle ultime ore è Stefan De Vrij. L'agente del centrale olandese, Mino Raiola, ha sondato il mercato in Inghilterra tra i club di Premier League: l'Everton avrebbe messo gli occhi sul giocatore. Il difensore è arrivato a parametro zero nell'estate del 2018, dopo essere andato in scadenza di contratto con la Lazio, e per questo motivo potrebbe portare una corposa plusvalenza nelle casse nerazzurre. I Toffees sono alla ricerca di un rinforzo di livello che possa alzare la qualità della rosa per tornare a competere quantomeno per un piazzamento europeo.

Il classe 1992 risponderebbe proprio a questo identikit. Nell'ultima annata non è stato decisivo sotto porta come era solito fare negli anni scorsi, avendo messo a segno soltanto un gol in trentadue partite di campionato a fronte, ad esempio, dei quattro gol e dei tre assist collezionati l'anno prima.

Oltre all'Everton, stando ai rumor di mercato, ci sarebbero altri club inglesi su De Vrij. Occhio al Liverpool e al Tottenham, anche se gli Spurs sembrano intenzionati ad affondare il colpo per Romero dell'Atalanta.

La possibile richiesta dell'Inter

Il fatto che sia arrivato a parametro zero potrebbe portare l'Inter a realizzare una plusvalenza notevole con la cessione di Stefan De Vrij.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Per questo motivo i nerazzurri potrebbero sedersi al tavolo delle trattative con l'Everton per un'offerta tra i 30 e i 40 milioni di euro. Tra l'altro il club meneghino si ritroverebbe il sostituto in casa, visto che al centro della difesa potrebbe essere spostato Alessandro Bastoni, che ha già ampiamente dimostrato di avere grandi qualità anche in fase di impostazione.

In quel caso servirebbe comunque un difensore e in quel caso occhio alla pista che porterebbe a Nikola Milenkovic, che la Fiorentina potrebbe far partire senza il rinnovo di contratto per evitare di perderlo a parametro zero l'anno prossimo, essendo in scadenza a giugno 2022 e già accostato ai nerazzurri nei mesi scorsi.