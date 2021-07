La Juventus potrebbe mettere a segno nelle prossime ore la cessione di Aaron Ramsey. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, Fabio Paratici avrebbe intensificato i contatti con il gallese per portarlo al Tottenham durante questa sessione estiva. Il calciatore non ha mai convinto lo staff tecnico bianconero soprattutto per i troppi infortuni e non è mai stato considerato come una buona operazione nonostante sia arrivato da svincolato dopo essersi liberato a parametro zero. Con il suo addio, il club di Andrea Agnelli risparmierebbe gli otto milioni circa di euro previsti dall'ingaggio.

Sulle tracce del centrocampista gallese ci sarebbe anche il Wolverhampton, ma il rapporto con Paratici potrebbe spianare la strada verso gli Spurs.

Dalla Premier League sarebbero arrivate anche delle proposte per Federico Chiesa dopo l'ottimo Europeo disputato con la Nazionale di Roberto Mancini. Liverpool e Chelsea sarebbero in grado di offrire anche circa 80 milioni di euro ma, al momento, il calciatore sarebbe stato blindato e ritenuto incedibile dalla dirigenza e dal tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri. L'allenatore livornese attende con impazienza l'arrivo di Manuel Locatelli dal Sassuolo, profilo fondamentale per potenziare il centrocampo dopo l'infortunio che costringerà a una lunga assenza il brasiliano Arthur.

Inter: De Vrij piace in Premier League

L'Inter, invece, potrebbe perdere a sorpresa Stefan De Vrij. Il suo agente, Mino Raiola, sarebbe al lavoro per trovargli una sistemazione. Il difensore centrale, a bilancio per 2,9 milioni di euro, potrebbe garantire una netta plusvalenza alla società di Steven Zhang se dovesse essere ceduto dopo che è stato prelevato a parametro zero quando era in forza alla Lazio.

Il neo allenatore, Simone Inzaghi, vorrebbe evitarne la cessione soprattutto dopo aver perso Achraf Hakimi. In caso di permanenza dell'olandese dovrebbe scattare il rinnovo del contratto da 4,2 milioni di euro che scadrà nel 2023.

L'intenzione della società nerazzurra sarebbe quella di tenere intatta la linea difensiva composta anche da Milan Skriniar e Alessandro Bastoni.

Potrebbe essere però necessaria un'altra cessione lussuosa dopo quella del marocchino per i problemi economici causati dall'emergenza epidemiologica. Sembrerebbe scongiurata la vendita di Lautaro Martinez che, nonostante i corteggiamenti pervenuti dalla Liga, dovrebbe restare alla Pinetina e rinnovare, con relativo aumento dello stipendio, il suo contratto. Dovrebbe restare alla corte di Inzaghi, nonostante le pressioni del Chelsea, anche Romelu Lukaku.