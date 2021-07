La Juventus in questi giorni si divide tra il campo, dove lavora Massimiliano Allegri, e il mercato. Il tecnico livornese ha ritrovato i primi nazionali e adesso la preparazione sta entrando nel vivo. La società, invece, è all'opera per rinforzare la squadra, e in particolare sta lavorando sulle piste che portano a Manuel Locatelli e Kaio Jorge. Soprattutto per quest'ultimo ci sarebbe stata una forte accelerata e l'invio di una lettera al Santos per comunicare di aver raggiunto un accordo con l'attaccante classe 2002. A questo punto resta da capire se il club bianconero lo preleverà già in questa sessione di mercato, o se aspetterà gennaio quando il centravanti si libererà a parametro zero.

L'altra trattativa a cui sta lavorando Federico Cherubini è quella per Manuel Locatelli, e giovedì 29 luglio è atteso un incontro con il Sassuolo per parlare del centrocampista classe '98. Intanto alla Continassa è tornato Cristiano Ronaldo, il quale avrebbe già avuto un colloquio con Allegri. Il dialogo tra i due sarebbe stato sereno e professionale.

La Juventus lavora al JTC

La Juventus sta preparando la sfida contro il Monza del 31 luglio. Per questa partita, Allegri avrà a disposizione un gruppo più nutrito, visto il rientro di molti nazionali. Tra questi ci sono Cristiano Ronaldo, Dejan Kulusevski, Adrien Rabiot e Aaron Ramsey: resta da capire se giocheranno oppure no nel match di sabato.

La prossima settimana l'allenatore bianconero riabbraccerà gli azzurri Federico Bernardeschi, Federico Chiesa e Leonardo Bonucci, e insieme a loro dovrebbe esserci Giorgio Chiellini che dovrebbe rinnovare il contratto.

La Juventus ritroverà anche Rodrigo Bentancur che è già a Torino, ma riprenderà gli allenamenti venerdì 30.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La prossima settimana ci saranno anche i ritorni di Alvaro Morata, Danilo, Alex Sandro e Juan Cuadrado.

Una volta che il gruppo sarà al completo, Allegri entrerà nei dettagli della preparazione in vista della prima sfida di Serie A contro l'Udinese.

Si attendono novità per Locatelli

La Juventus giovedì 29 luglio dovrebbe incontrare il Sassuolo per parlare di Manuel Locatelli.

Per il momento le parti sarebbero distanti, poiché i bianconeri vorrebbero il centrocampista in prestito con obbligo di riscatto. Il Sassuolo resterebbe fermo sulla richiesta di 40 milioni. Adesso bisognerà capire se la società tornese riuscirà a riformulare la sua offerta per arrivare alla fumata bianca.

Intanto Locatelli vorrebbe evitare di andare in ritiro con il Sassuolo. Il giocatore vorrebbe approdare in bianconero per poter giocare la Champions League, e per questo motivo avrebbe rifiutato la proposta dell'Arsenal.