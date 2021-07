L'Inter avrebbe messo nel mirino le prestazioni di Sergiño Dest per potenziare la corsia destra dopo l'addio di Achaf Hakimi. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, il calciatore potrebbe lasciare il Barcellona dopo soltanto un anno con la formula del prestito con diritto di riscatto. Il tecnico dei blaugrana, Ronald Koeman, non sarebbe convinto dal giocatore, infatti, gli ha spesso preferito Sergi Roberto. L'ex Ajax è stato pagato circa 21 milioni di euro più cinque di bonus, ma avrebbe pronte le valigie così come i colleghi Umtiti e Clement Lenglet.

La società nerazzurra starebbe valutando la situazione con attenzione anche se la trattativa con il Cagliari per Nahitan Nandez procede in maniera molto spedita.

I dirigenti meneghini, inoltre, non avrebbero mollato la pista che porta sia ad Hector Bellerin che a Denzel Dumfires. L'attuale giocatore dell'Arsenal avrebbe già aperto il trasferimento, che non sarebbe ancora avvenuto per il mancato accordo sulla formula tra le due società. L'olandese, invece, avrebbe ancora un prezzo proibitivo ( circa ventidue milioni di euro) per le casse del club presieduto da Steven Zhang.

Inter: Agoume in uscita, Keita in entrata

Il Saint-Etienne avrebbe messo gli occhi sul giovane Lucien Agoume che, dopo essere rientrato dal prestito allo Spezia, è stato testato da Simone Inzaghi nel ruolo di Brozovic durante il test vinto contro il Lugano.

Il francese non ha soddisfatto le aspettative e potrebbe essere ceduto durante questa sessione estiva. Il club francese, però, avrebbe proposto un prestito secco perché non avrebbe disponibilità economiche. Soluzione che in casa Inter non vorrebbero prendere in considerazione perchè preferirebbero monetizzare per investire su profili congeniali al modulo del tecnico ex Lazio.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

L'Inter avrebbe raggiunto anche l'accordo per il ritorno di Keita Balde. Il senegalese si sarebbe già sentito con l'allenatore ma aspetta che venga ceduto Andrea Pinamonti. Il centravanti classe 1999 non ha entusiasmato durante il Lugano e potrebbe ripartire da un club minore per giocare con maggiore continuità. Sulle sue tracce ci sarebbero Verona, Empoli e Salernitana ma l'ingaggio da 2 milioni di euro bloccherebbe le trattative con le altre squadra.

Le cessioni dell'ex Frosinone e di Alexis Sanchez potrebbero far posto al classe 1995 e al giovane Satriano. I due possibili arrivi permetterebbero un netto risparmio alla società nerazzurra che vorrebbe tenere in rosa il gioiello della Primavera nonostante il pressing di alcuni club della Liga. Il giovane attaccante ha fatto vedere ottimi colpi durante il match contro il Lugano.