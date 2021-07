La Juventus da diversi giorni ha ripreso a lavorare in vista dell'inizio della stagione. Massimiliano Allegri è tornato alla guida della Vecchia Signora e ha riportato alla Continassa i suoi metodi di lavoro. La squadra con il tecnico livornese sta svolgendo, ogni giorno, delle doppie sedute. Massimiliano Allegri sta pensando ad un Juventus più fisica ed intensa per questo motivo le sessioni di allenamento devono essere piuttosto dure. I giocatori bianconeri hanno ammesso scherzando che il tecnico livornese è partito piuttosto forte: "Ritmi massacranti, siamo stanchi".

Dunque, gli allenamenti con Allegri rispetto a Pirlo sono molto più intensi proprio per l'allenatore di Livorno ha già in mente come dovrà giocare la sua squadra.

Allegri vuole intensità e fisicità

La Juventus di Massimiliano Allegri dovrà avere due caratteristiche principali ovvero l'intensità e la fisicità. Per questo motivo l'allenatore livornese sta facendo svolgere delle sedute piuttosto intense ai suoi giocatori. Il gruppo bianconero non è ancora al completo ma chi è già alla Continassa sta lavorando davvero molto. Tra questi c'è anche Paulo Dybala che si è presentato in ottima forma al JTC incassando anche i complimenti dello staff di Massimiliano Allegri. Adesso per fare si che i dettami del tecnico livornese vengano assimilati da tutti si attenderà il ritorno dei nazionali.

I vari giocatori che sono stati impegnati in Copa America e all'Europeo sono attesi a scaglioni e gli ultimi a rientrare saranno gli azzurri che si rivedranno ad agosto. Mentre alcuni giocatori come Demiral e Szczesny sono già attesi in settimana. Dal 25 luglio, invece, ci sarà il rientro di Cristiano Ronaldo.

Allegri pensa ad un centrocampo a tre

Massimiliano Allegri, in queste settimane, sta già studiando alcune mosse tattiche. Il tecnico livornese vorrebbe ripartire da un centrocampo a tre che potrebbe essere composto o da Bentancur, Arthur e McKennie oppure da Bentancur, Locatelli e Rabiot. Quest'ultima probabilmente sarà la mediana titolare di Allegri.

Il tecnico livornese, però, non ha ancora a disposizione il centrocampista classe 98 e spera che la trattativa tra la Juventus e il Sassuolo possa andare a buon fine. Inoltre, la Juventus potrà contare su giovani campioni come Matthijs De Ligt, Dejan Kulusevski e soprattutto Federico Chiesa. Loro tre saranno il futuro della Juventus e il tecnico livornese sta già pensando a come farli rendere al meglio. I tifosi della Juventus non vedono l'ora di vederli all'opera le prime amichevoli dovrebbero svolgersi il 31 luglio contro il Monza e l'8 agosto contro il Barcellona.