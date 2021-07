La Juventus la prossima stagione dovrebbe ripartire da alcune certezze importanti fra i titolari. Soprattutto la difesa dovrebbe essere confermata rispetto alla stagione 2020-2021, con Bonucci e de Ligt centrali con prima alternativa Chiellini. Il capitano dovrebbe a breve rinnovare il suo contratto fino a giugno 2022 più opzione per il 2023. Per quanto riguarda invece le fasce difensive, dovrebbero essere confermati Danilo e Alex Sandro, almeno secondo gran parte della stampa sportiva italiana. Dalla Spagna, infatti, è stata lanciata un'indiscrezione di mercato in merito alla quale la società bianconera starebbe valutando la cessione del terzino sinistro.

Non ci sarebbe infatti totale fiducia nel nazionale brasiliano, soprattutto dopo l'ultima stagione in bianconero. Per questo potrebbe esserci un'acquisto di un giocatore importante per quel ruolo. Il preferito sembra essere Robin Gosens, protagonista all'Europeo con la Germania. Proprio le prestazioni in nazionale, in particolar modo nel match contro il Portogallo, avrebbero incrementato la sua valutazione di mercato. L'Atalanta infatti potrebbe cederlo per circa 40 milioni di euro. La Juventus sarebbe in vantaggio su Inter e Barcellona per il suo acquisto, ma difficilmente spenderà tale somma. Potrebbe però inserire delle contropartite tecniche gradite ai bergamaschi.

La Juventus potrebbe offrire 30 milioni più Frabotta per Gosens

Secondo la stampa spagnola, la Juventus sarebbe interessata a Robin Gosens. Potrebbe finanziare l'acquisto del nazionale tedesco con la cessione di Alex Sandro, che piace al Chelsea. La società bianconera spera di ricavare circa 30 milioni di euro dalla partenza del brasiliano.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Somma che sarebbe utile per l'acquisto del terzino dell'Atalanta. La Juventus però potrebbe aggiungere una contropartita tecnica, il preferito dei bergamaschi sembra essere Gianluca Frabotta. I bianconeri sarebbero pronti a cedere il nazionale italiano under 21, anche perché il tecnico Massimiliano Allegri dovrebbe affidarsi come alternativa al terzino sinistro titolare all'ex Cagliari e Genoa Luca Pellegrini.

Il mercato della Juventus

La Juventus nei prossimi giorni potrebbe definire l'acquisto di Manuel Locatelli, considerato il rinforzo ideale per il centrocampo. Atteso infatti un incontro fra Sassuolo e società bianconera per stabilire la modalità di pagamento del giocatore. La Juventus preferirebbe una dilazione di pagamento in 3-4 anni dei 40 milioni di euro richiesti dagli emiliani per la vendita del centrocampista. Ci si attende inoltre un acquisto importante anche nel settore avanzato. Con la probabile permanenza di Cristiano Ronaldo non dovrebbe esserci un investimento pesante. La Juventus potrebbe acquistare Kaio Jorge, punta del Santos in scadenza di contratto a dicembre 2021 con la società brasiliana.