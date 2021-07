La Juventus, in questi giorni, è già al lavoro in vista della nuova stagione. Mister Massimiliano Allegri e i suoi giocatori si allenano in campo, mentre i dirigenti si stanno occupando del mercato. Il tecnico livornese, però, non ha ancora a disposizione i nazionali, che rientreranno nei prossimi giorni. Il ritorno più atteso ovviamente è quello di Cristiano Ronaldo, atteso a Torino il 25 luglio per riprendere poi la preparazione il 26 luglio.

In questi giorni, intanto, si discute molto del futuro di Cristiano Ronaldo e di questo ha parlato a Calciomercato.it TV, il giornalista de "La Gazzetta dello Sport" Luca Bianchin: "Credo che la Juventus - ha spiegato nel dettaglio il cronista - abbia parlato chiaro e ribadito ciò detto da Cherubini e Nedved: non ha avuto da Ronaldo messaggi d’addio".

La Juventus aspetta CR7

La Juventus, la prossima settimana, riabbraccerà Cristiano Ronaldo, salvo clamorose sorprese. Anche il giornalista Luca Bianchin ha sottolineato che il portoghese è atteso a Torino: "I fatti dicono che Ronaldo si presenterà a Torino nei prossimi giorni".

Il giornalista ha parlato anche delle altre trattative di mercato che potrebbero riguardare la Juventus. Bianchin, in particolare, si è soffermato sul futuro di Locatelli: "La Juve è il percorso di Locatelli. Bonucci e Chiellini l’hanno convinto durante l’Europeo, ma lui vuole andare lì da tempo".

Inoltre, la Juventus potrebbe pensare anche al ritorno di Miralem Pjanic come ha spiegato il giornalista de La Gazzetta dello Sport: "Piuttosto occhio a Pjanic, che non è di attualità, ma ad agosto potrebbe entrare al centro di qualche discorso".

Atteso un nuovo incontro per Locatelli

Per rinforzare la sua rosa Massimiliano Allegri vorrebbe Manuel Locatelli. Il giocatore, adesso, è in vacanza dopo l'Europeo ed è in attesa di novità sul suo futuro. Il giocatore vorrebbe trasferirsi a Torino, ma al momento Juventus e Sassuolo non avrebbero ancora trovato un accordo. Il club bianconero vorrebbe Locatelli in prestito biennale, mentre i neroverdi vorrebbe 40 milioni cash.

Dunque, servirà un nuovo incontro tra le parti e il summit potrebbe svolgersi già in settimana. La Juventus se vorrà Locatelli dovrà provare a formulare una nuova proposta, ma anche il Sassuolo dovrà ammorbidire un po' la sua posizione se vorrà accontentare Locatelli, il quale avrebbe già fatto sapere di non voler accettare la proposta dell'Arsenal.

Insomma, non resta che attendere il prossimo incontro tra le due società per capire se arriverà o no la fumata bianca.