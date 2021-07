Quella appena conclusa è stata sicuramente un'annata trionfale per Nicolò Barella, laureatosi campione d'Italia e campione d'Europa nel gironi di due mesi. Il centrocampista, infatti, ha vinto lo scudetto a maggio con l'Inter ed è stato un perno della Nazionale italiana trionfatrice a Euro 2020. Il giocatore non si è mai tirato indietro, dando tutto ciò che aveva concludendo l'Europeo in riserva di energie, che adesso recupererà in vacanza prima di riprendere l'avventura in nerazzurro. Ma le sue prestazioni hanno scatenato anche l'interesse di un top club europeo, il Liverpool, che sarebbe pronto a fare follie per convincere il club meneghino a privarsene.

Liverpool su Barella

La crescita di Nicolò Barella in quest'ultima stagione con la maglia dell'Inter è stata notevole ed è stata confermata anche in Nazionale a Euro 2020. Questo ha attirato l'attenzione di un top club europeo in particolare, il Liverpool. I Reds sono alla ricerca di un rinforzo in mezzo al campo e, stando a quanto riportato da Repubblica, hanno messo gli occhi sul centrocampista nerazzurro. Un'esigenza, quella di trovare un innesto importante in quella zona del campo, data dall'addio di Georginio Wijnaldum, andato in scadenza di contratto e accasatosi a parametro zero al Paris Saint Germain.

Il tecnico degli inglesi, Jurgen Klopp, è un grande estimatore di Barella, che è stato spesso decisivo con l'Inter nell'annata che ha riportato lo scudetto nella Milano nerazzurra a distanza di undici anni.

Il classe 1997 ha messo a segno tre reti e collezionato ben sette assist in trentasei partite di campionato, a fronte dell'assist raccolto in sei partite di Champions League. Il club meneghino non vorrebbe privarsene ma in caso di offerte fuori mercato non sono da escludere possibili colpi di scena.

La proposta dei Reds

Proposta fuori mercato che, stando a quanto riportato da Repubblica, potrebbe anche arrivare nelle prossime settimane.

Il Liverpool, infatti, per Nicolò Barella sarebbe pronto a mettere sul piatto una cifra notevole, circa 70 milioni di euro. Offerta che, inevitabilmente, metterebbe in crisi l'Inter, che sistemerebbe ulteriormente i conti dopo la cessione di Achraf Hakimi al Paris Saint Germain per 71 milioni di euro, e realizzerebbe una notevole plusvalenza avendolo acquistato nell'estate del 2019 dal Cagliari per poco meno di 40 milioni di euro.

Inoltre, l'Inter avrebbe anche un tesoretto importante da poter reinvestire per rinforzare tutti i reparti della rosa a meno che non possa fare un tentativo, con quella cifra, per un pallino di Simone Inzaghi, cioè Milinkovic-Savic, che è stato spesso accostato ai nerazzurri che, però, non hanno mai avuto la forza economica per affondare il colpo.