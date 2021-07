La Juventus avrebbe pensato anche a Marcelo Brozovic per potenziare il centrocampo. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, il croato potrebbe essere un obiettivo perché ha il contratto in scadenza e non avrebbe ancora incontrato gli agenti per discutere del possibile rinnovo. La richiesta del classe 1994 sarebbe di circa 6 milioni di euro, cifra al momento ritenuta eccessiva dai dirigenti milanesi. Il possibile arrivo del giocatore alla Continassa farebbe molto piacere ai tifosi torinesi che, nonostante l'astio calcistico, nutrono profonda stima.

"Brozovic sarebbe l’ideale per la Juventus. Se fossi nella Juve, andrei dall’Inter e gli offrirei 25 milioni per Brozovic, vale di più, ma essendo in scadenza di contratto è il prezzo giusto”. Ha dichiarato il giornalista Matteo Caronni. Il cartellino dell'ex Dinamo Zagabria avrebbe però una valutazione di almeno 30 milioni di euro ed il costo sarebbe lievitato soprattutto dopo aver vinto il campionato sotto la guida di Antonio Conte.

La società presieduta da Andrea Agnelli continua però a seguire Manuel Locatelli, che avrebbe già accettato di lasciare il Sassuolo per fare il definitivo salto di qualità. Il suo cartellino avrebbe un prezzo di circa 40 milioni di euro e l'inserimento del giovane Dragusin potrebbe abbassare le pretese.

Ci sarebbe l'ok anche da Miralem Pjanic per il ritorno alla Continassa. Il bosniaco non sarebbe più nelle idee tecniche di Ronald Koeman e potrebbe essere ceduto tramite un prestito biennale. Il problema sarebbe legato dall'ingaggio da circa 8 milioni di euro che percepisce in Catalogna.

Possibile trasferimento di Bernardeschi per arrivare a Damsgaard

Federico Bernardeschi, invece, potrebbe trasferirsi inaspettatamente alla Sampdoria. Il club potrebbe intavolare questa trattativa per arrivare alle prestazioni del giovane MIkkel Damsgaard, che sarebbe seguito anche da Milan, Tottenham ed Inter. Il danese avrebbe una valutazione di circa 35 milioni di euro, ma l'inserimento dell'ex viola potrebbe far abbassare il prezzo al club doriano.

Bernardeschi si trasferirebbe in prestito a Genoa e parte dell'ingaggio verrebbe pagato dalla società di Andrea Agnelli.

L'esterno, però, piacerebbe anche alla Lazio di Maurizio Sarri e alla Roma di Jose Mourinho. La possibile permanenza di Luis Alberto alla Lazio avrebbe però raffreddato la trattativa tra il club di Claudio Lotito e quello bianconero. Per quanto riguarda i giallo-rossi, ci sarebbe l'interesse per potenziare la corsia destra ma l'ingaggio sarebbe il vero problema da risolvere.