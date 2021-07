Achraf Hakimi potrebbe non essere l'unico big a lasciare l'Inter in questa sessione estiva di Calciomercato. I nerazzurri hanno ceduto l'esterno marocchino al Paris Saint Germain per 70 milioni di euro, bonus compresi per sistemare i conti, ma il club meneghino non ha chiuso ad altre partenze, soprattutto qualora dovessero arrivare proposte fuori mercato in epoca di Covid-19. Uno dei giocatori sempre molto chiacchierato è Lautaro Martinez, che già l'anno scorso era stato nel mirino del Barcellona.

L'Arsenal sarebbe interessata a Lautaro Martinez

Uno dei giocatori che potrebbero infiammare l'ultimo mese di calciomercato è Lautaro Martinez.

L'attaccante dell'Inter, infatti, sarebbe finito nel mirino dell'Atletico Madrid, con i Colchoneros che non sarebbero andati oltre ad una proposta di 40 milioni di euro, ritenuta insufficiente dai nerazzurri. Il Toro, però, non piacerebbe soltanto in Spagna, visto che anche dall'Inghilterra arrivano nuovi rumors di mercato. Secondo a quanto riportano rumor di mercato, sul classe 1997 avrebbe messo gli occhi l'Arsenal. I Gunners sarebbero pronti ad una vera e propria rivoluzione, oltre ad uno sforzo notevole dal punto di vista economico, per cercare di tornare a lottare ai vertici della Premier League. Il club londinese negli ultimi anni è rimasto fuori dalla Champions League, non raggiungendo neanche il piazzamento in Europa League l'anno scorso.

Il mancato rinnovo di Lautaro con l'Inter potrebbe portare il Toro via da Milano. L'accordo era stato trovato tra la società nerazzurra e i suoi vecchi agenti ma l'arrivo di Alejandro Camano, procuratore anche di Achraf Hakimi, ceduto al Paris Saint Germain, rischia di complicare la situazione. Recentemente lo stesso Camano ha confermato come ci sia incertezza sul futuro del suo assistito: "Siamo chiamati a parlare con il club per confrontarci sulla permanenza o se andare via.

Quindi, adesso, con tranquillità, dopo che passa questa situazione particolare per l’Inter, parleremo. Il mercato è molto lungo, tutte le squadre d’Europa faranno tanti movimenti e dobbiamo parlare con l’Inter", aveva affermato a Calciomercato.it.

Le cifre

L'Inter, come fatto già con l'Atletico Madrid, ha fatto sapere all'Arsenal che non accetterà proposte inferiori agli 80 milioni di euro, dopo i 20 milioni investiti tre anni fa per acquistarlo dal Racing Avellaneda.

Il club inglese, però, potrebbe avere anche un jolly da giocare per abbassare l'esborso economico che risponde al nome di Pierre Aubameyang, valutato 20 milioni di euro, pur non essendo più giovanissimo. Bisognerà vedere, però, se avranno la forza di mettere sul piatto una cifra cash da 65 milioni di euro.