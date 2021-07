Il Milan di Stefano Pioli si prepara ad affrontare la terza sfida in questo precampionato e dopo aver battuto largamente Pro Sesto e Modena, i rossoneri affronteranno i francesi del Nizza. Il match andrà in scena sabato 31 luglio all'Allianz Rivera di Nizza e sarà visibile su Sky Sport.

L'allenatore rossonero Stefano Pioli potrà contare su Olivier Giroud, che potrebbe essere schierato dal primo minuto visto la carenza di centravanti e Mike Maignan, che però potrebbe accomodarsi in panchina dopo le convincenti prestazioni di Tatarusanu. Tra i rossoneri potrebbero esserci dei cambi dopo la vittoria sul Modena, ma anche in questa occasione il norvegese Hauge dovrebbe accomodarsi in panchina, con Rafael Leao che avrà l'occasione di dimostrare ancora una volta il suo valore.

Verso Nizza-Milan: le possibili scelte di Pioli

Il Milan in questa stagione ha ambizioni molto importanti: finora i rossoneri si sono imposti con delle convincenti vittorie contro Pro Sesto e Modena, battute rispettivamente con i punteggi di 6-0 e 5-0. Nell'ultima partita contro i gialloblù il tecnico rossonero ha schierato il Milan con il classico 4-2-3-1: Tatarusanu; Gabbia, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Diaz, Krunic; Leao. A soddisfare particolarmente Pioli è stata sicuramente la difesa rossonera, che in due partite non ha concesso nemmeno un gol, mostrando un'ottima solidità nonostante le assenze di due titolari come Simon Kjaer e Davide Calabria.

Tra i tifosi rossoneri c'era molta attesa intorno al norvegese Hauge, il quale però entrando a gara in corso non è mai stato incisivo facendosi notare solo per un palo colto contro la Pro Sesto.

Un giocatore che si sta facendo notare positivamente è Tommaso Pobega, che avrebbe convinto la dirigenza rossonera a puntare su di lui e non cedere alle lusinghe dell'Atalanta. Per la partita contro il Nizza il tecnico rossonero potrà contare finalmente sul centravanti Olivier Giroud, arrivato dal Chelsea dopo una trattativa che si è rivelata più complicata del previsto.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

L'attaccante francese dovrebbe partire già dal primo minuto, consentendo a Rafael Leao di riprendere posizione sulla fascia sinistra visto il perdurare dell'assenza di Ante Rebic.

La probabile formazione del Milan

La probabile formazione del Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Gabbia, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Castillejo, Diaz, Leao; Giroud.

Tra i giocatori che subentreranno con ogni probabilità ci sono Hauge e Pobega, che sono ansiosi di dimostrare il proprio valore al tecnico Stefano Pioli.