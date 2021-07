La Roma di mister José Mourinho sembra esser vicina a realizzare uno dei primi colpi del mercato estivo: sarebbe in dirittura d'arrivo il centrocampista svizzero dell'Arsenal Granit Xhaka.

La Roma presto dovrebbe abbracciare Xhaka

Dopo aver ufficializzato l'arrivo del portiere portoghese Rui Patricio, la Roma sta trattando per le prestazioni sportive del centrocampista dell'Arsenal e della nazionale svizzera Granit Xhaka.

Nella capitale l'ufficialità dell'acquisto si attende per le prossime ore, in un'operazione che dovrebbe avere come costo complessivo 15 milioni più 2,5 milioni di euro di bonus che la Roma verserà nelle casse del club londinese.

Al giocatore, che ha già sostanzialmente detto sì al club giallorosso, andranno 2,5 milioni di euro a stagione per quattro anni.

Identikit del calciatore: Granit Xhaka

Xhaka è un centrocampista dell'Arsenal e della nazionale svizzera, di cui è anche capitano. Il 28enne è pronto a una nuova avventura con la maglia della Roma.

Può essere impiegato come mediano, come mezzala in un centrocampo a tre o come trequartista. Bravo a giocare nelle verticalizzazioni, si distingue per la leadership e per l'ottima personalità e la voglia di lottare su ogni pallone che mette in campo.

Nell'Arsenal dal 2016 ha collezionato 161 presenze con 9 goal.

Nella sua bacheca personale vanta una Coppa svizzera e due campionati elvetici vinti con il Basilea, oltre a due coppe d'Inghilterra e due Community Shield vinte con l'Arsenal.

Roma impegnata anche sul mercato in uscita

Dopo le partenze di Under e Pau Lopez, ora Tiago Pinto sta lavorando alla cessione di altri due giocatori giallorossi che hanno mercato in Francia: Justin Kluivert e Robin Olsen, tornati nella capitale dopo i prestiti al Lipsia e all'Everton. Entrambi sembrano essere ora vicini al Nizza: sia per Kluivert che per Olsen si parla di prestiti con diritto di riscatto.

In uscita sarebbe anche il terzino della nazionale italiana Alessandro Florenzi che è appena ritornato dal prestito al PSG. L'azzurro sarebbe nel mirino di molti club europei e soprattutto di Serie A, come Napoli e Inter. Il calciatore sarebbe in partenza a causa anche dell'ingaggio di 4 milioni che rischia di pesare nelle casse del club giallorosso.

Florenzi non gradirebbe particolarmente l'Inter e preferirebbe invece andare all'estero, dove si sono registrati interessi da parte di alcuni club di Premier League.