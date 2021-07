A Euro2020, dopo le vittorie dell'Italia nelle partite da dentro o fuori contro l’Austria agli ottavi e contro il Belgio nei quarti di finale, gli azzurri sono entrati nel novero delle quattro semifinaliste.

Martedì 6 luglio, alle ore 21, l’Italia torna a Wembley per la semifinale contro la Spagna di Luis Enrique.

Italia: out Spinazzola, Chiesa possibile titolare e dubbio Immobile-Belotti

Nella serata trionfale di Monaco di Baviera contro il Belgio pesa come un macigno il drammatico infortunio di Leonardo Spinazzola, finito ko nel secondo tempo per la rottura del tendine d’Achille.

L’unico cambio sicuro, pertanto, avverrà nella linea difensiva, dove davanti a Donnarumma agirà Emerson Palmieri nel ruolo di terzino sinistro; confermata la coppia centrale Bonucci-Chiellini, sontuosi contro il Belgio, così come Di Lorenzo sulla fascia opposta. Remota la possibilità che il laterale del Napoli venga spostato sulla sinistra, con l’inserimento a destra di Rafael Toloi.

Solo conferme a centrocampo: imprescindibile la regia di Jorginho, così come gli inserimenti di Barella e la presenza di Verratti a completare la linea mediana. In attacco sicuro di un posto Insigne, eletto "Man of the Match" nei quarti di finale, mentre per gli altri due posti Belotti sembra insidiare Immobile, apparso in seria difficoltà al centro del reparto avanzato, al contrario di Chiesa, che conserva un vantaggio su Berardi per coprire la fascia destra d’attacco.

Spagna: Dani Olmo al posto di Sarabia, dubbio Laporte in difesa

La Spagna è "lontana parente" di quella che ha estasiato il mondo vincendo due Europei e un Mondiale tra il 2008 e il 2012, ma resta una squadra molto temibile. Le Furie Rosse hanno iniziato in affanno il torneo continentale, staccando il pass per gli ottavi alla terza giornata, e hanno avuto bisogno dei supplementari e dei calci di rigore per avere la meglio rispettivamente sulla Croazia e sulla Svizzera.

Il CT Luis Enrique, ad ogni modo, è uomo carismatico e di esperienza, abituato a lottare in palcoscenici importanti e per obiettivi significativi, e giocatori come Morata e Busquets hanno una notevole esperienza di partite “da dentro o fuori”. Per la sfida contro gli Azzurri, davanti al portiere Unai Simón dovrebbe essere confermata la linea di difesa a quattro, con Azpilicueta e Jordi Alba sugli esterni, e Pau Torres e Laporte in difesa, con quest’ultimo che è apparso molto stanco nei quarti di finale contro la Svizzera (è l’unico giocatore che di movimento a cui non è stato risparmiato nemmeno un minuto).

La linea mediana dovrebbe essere formata da Koke, Busquets e Pedri, mentre in attacco Dani Olmo dovrebbe sostituire Sarabia, infortunatosi nel match contro gli elvetici, e affiancare così Ferran Torres e Morata, quest’ultimo in vantaggio su Gerard Moreno.

Le probabili formazioni

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile/Belotti, Insigne (CT. Mancini)

Spagna (4-3-3): Unai Simón; Azpilicueta, Pau Torres, Laporte, Jordi Alba; Koke, Busquets, Pedri; Dani Olmo, Morata, Ferran Torres (CT. Luis Enrique).