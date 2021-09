Dopo il pareggio contro la Bulgaria dello scorso giovedì 2 settembre, che ha comunque permesso all'Italia di eguagliare il record europeo di 35 gare senza sconfitte, la nazionale azzurra è chiamata all’immediato riscatto nella partita di domani sera 5 settembre, alle ore 20:45, al "St. Jacob Park" di Basilea contro la Svizzera.

La classifica del girone inquadra la nazionale rossocrociata come la principale avversaria degli azzurri nel percorso di qualificazione ai Mondiali 2022 in Qatar.

Svizzera: diverse assenze, Seferovic alla guida dell’attacco

La Svizzera, che ha finora disputato due partite in meno rispetto all’Italia, torna a giocare nelle qualificazioni mondiali e deve far fronte ad alcune assenze di peso. Il neo C.T. Murat Yakin, subentrato a Vladimir Petkovic e vittorioso all’esordio mercoledì contro la Grecia (2-1) in amichevole, sarà privo di Xhaka, alle prese con il Covid, Freuler, che deve scontare l’espulsione rimediata con la Spagna agli Europei, e con gli infortuni di Embolo e Mbabu, protagonisti nell’ultima rassegna continentale.

Scelte quasi obbligate, dunque, per gli elvetici, che dovrebbero schierare Sommer tra i pali, e una difesa a quattro con Widmer (ex Udinese) e il torinista Rodriguez sugli esterni, ed Elvedi e Akanji al centro; linea mediana a due con Zakaria e Sow, mentre in attacco il trio Vargas-Fassnacht-Zuber dovrebbe agire a supporto dell’unica punta Seferovic.

Possibile anche un 3-4-2-1, con Widmer avanzato a centrocampo e Zuber leggermente più arretrato a centrocampo.

Italia: Chiellini e Di Lorenzo in difesa, ballottaggio Immobile-Kean davanti

L’importanza cruciale della partita contro la Svizzera nella marcia verso Qatar 2022 e la disputa di tre partite in sei giorni potrebbero portare Roberto Mancini a operare alcuni cambi: serviranno forze fresche e costante concentrazione in un match che gli azzurri non possono fallire.

Davanti a Donnarumma, pertanto, dovrebbe tornare al centro della difesa Giorgio Chiellini, in coppia con Leonardo Bonucci, mentre Di Lorenzo dovrebbe riprendersi il posto di terzino destro ai danni di Florenzi; a sinistra dovrebbe giocare nuovamente Emerson. Jorginho viaggia verso la riconferma a centrocampo, dove Barella e Verratti potrebbero essere insidiati da Pellegrini e Locatelli (già autore di una doppietta agli Europei proprio contro gli elvetici).

Il dubbio principale riguarda il ruolo di centravanti: Immobile nonostante tanto movimento e sacrificio è apparso in difficoltà contro la Bulgaria e c’è un Moise Kean che scalpita, fresco di ritorno in azzurro dopo la cocente esclusione dalla lista dei 26 per Euro 2020. Chiesa (autore del gol del momentaneo vantaggio con la Bulgaria) e Insigne dovrebbero invece essere riproposti come esterni d’attacco.

Le probabili formazioni di Svizzera-Italia

Queste le probabili formazioni titolari delle due nazionali:

Svizzera (4-2-3-1): Sommer; Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Zakaria, Sow; Vargas, Fassnacht, Zuber; Seferovic (C.T. Yakin).

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella (Pellegrini), Jorginho, Verratti (Locatelli); Chiesa, Immobile (Kean), Insigne (C.T. Mancini).