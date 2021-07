Il Paris Saint Germain non ha nessuna intenzione di fermarsi. Dopo gli acquisti di Donnarumma, Wijnaldum e Sergio Ramos, tutti a zero, e quello di Hakimi costato 70 milioni, Leonardo ora mette nel mirino il Milan. Non è infatti un mistero che dalle parti di Parigi stravedano per Theo Hernandez, terzino sinistro cresciuto in maniera esponenziale sotto la guida di Stefano Pioli in rossonero.

Sulla corsia mancina è un pendolino implacabile, otto gol e otto assist in questa stagione, e ora non sfigura nemmeno in fase difensiva. A tutto questo va aggiunto il non trascurabile dettaglio dell’età, il francese ha solo 23 anni e quindi ancora una lunghissima carriera davanti.

Psg: offerta a Theo Hernandez

Theo Hernandez è stato una delle operazioni migliori del Milan degli ultimi anni. Nel 2019 Maldini riesce a strapparlo al Real Madrid per una ventina di milioni, tanti all’epoca, ma non oggi che la valutazione sembra aver toccato quota 50 milioni di euro. Cifra altissima che però sembra non aver raffreddato l’interesse, di lunga data, del Paris Saint Germain.

Leonardo sarebbe pronto a muovere la prima pedina per provare a strappare il giocatore al Diavolo. Il brasiliano vorrebbe convincere il mancino a dire sì al trasferimento a Parigi raddoppiandogli l’ingaggio e portandolo quindi a oltre 3 milioni a stagione. Inoltre il dirigente potrebbe anche promettere il posto da titolare in squadra visto che Bernat è fuori dai giochi per un grave infortunio e Kurzawa non convince del tutto.

L'offerta allettante verrebbe messa sul tavolo per avere una sponda in più nella possibile trattativa con il Milan, che, va detto, non sarà per niente facile.

Muro Milan per Theo

I rossoneri infatti non avrebbero nessuna intenzione di privarsi del proprio titolare a sinistra. Theo Hernandez è un assoluto punto di forza della squadra di Pioli, ed è proprio su questo che il club vorrebbe puntare per tenerselo stretto.

Il discorso è abbastanza semplice, a Milanello è titolare inamovibile, a Parigi potrebbe diventare uno dei tanti. Ovviamente al momento non sarebbero arrivate indicazioni del giocatore sulla scelta a proposito del proprio futuro.

Il francese ha sempre dichiarato di stare bene a Milano e proprio questa volontà, unita alla voglia del Milan di non cedere anche ad offerte economicamente molto importanti, potrebbe alzare una diga troppo alta da superare per il ricchissimo Paris Saint Germain.

Il rossoneri, come quasi tutte le squadre italiane, non sono in un momento florido a livello economico ma per fare cassa avrebbe scelto di vendere alcuni giocatori non fondamentali per Pioli, come Castillejo e Hauge, in modo da risanare il bilancio e non doversi privare dei propri campioni.