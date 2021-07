Luglio sarà un mese molto impegnativo per il nuovo direttore sportivo della Juventus Federico Cherubini. Il dirigente dovrà evidentemente lavorare a due situazioni non di facile risoluzione. La prima riguarda la permanenza Cristiano Ronaldo. Di recente Cherubini ha dichiarato che la società aspetta il portoghese per l'inizio della preparazione estiva. Attualmente quindi non ci sarebbero i presupposti per un suo addio. Tutto però potrebbe dipendere dal futuro professionale di Kylian Mbappé. Se la punta francese (in scadenza di contratto con il Paris Saint Germain a giugno 2022) dovesse lasciare la Francia, per Cristiano Ronaldo potrebbe definirsi un trasferimento in Francia.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dalla Spagna, se il portoghese dovesse rimanere alla Juventus, Paulo Dybala potrebbe decidere di non rinnovare il suo contratto con la società bianconera. Di conseguenza per l'argentino potrebbe esserci un clamoroso addio alla Juventus.

Juventus, potrebbe partire Dybala: destinazione Madrid

In caso di permanenza di Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala potrebbe lasciare la Juventus. Sono queste le indiscrezioni di mercato che arrivano dalla Spagna e che parlano di un possibile trasferimento dell'argentino al Real Madrid. L'argentino infatti gradirebbe un eventuale approdo nella squadra di Ancelotti. Anche il tecnico emiliano apprezza Dybala e non è quindi da scartare la possibilità che ci sia una trattativa concreta fra Juventus e Real Madrid.

Un trasferimento che sarebbe agevolato anche dall'ottimo rapporto professionale fra il presidente Andrea Agnelli e quello della società spagnola Florentino Perez. Fra l'altro potrebbe rappresentare un'occasione di mercato importante per gli spagnoli l'acquisto dell'argentino essendo in scadenza di contratto a giugno 2022. La valutazione di mercato di Dybala è di circa 70 milioni di euro ma il fatto che vada in scadenza alla fine della prossima stagione potrebbe diminuire di molto il suo prezzo di mercato.

Rinnovo contrattuale per Dybala

Le indiscrezioni di mercato che arrivano dalla Spagna non trovano conferme fra i giornali sportivi italiani, che parlano invece di possibile rinnovo contrattuale per Paulo Dybala. Alcuni giornali sottolineano come l'argentino possa prolungare il suo contratto con la Juventus indipendentemente dalla permanenza o meno di Cristiano Ronaldo.

La società bianconera sarebbe pronta ad offrire al giocatore circa 10 milioni di euro netti a stagione fino a giugno 2025. Dybala vorrebbe 12 milioni a stagione, probabile però che si possa arrivare ad un'intesa, soprattutto se la volontà delle parti dovesse essere quella di proseguire insieme.