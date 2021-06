Il Calciomercato estivo potrebbe regalare clamorose trattative di mercato. Sarà una sessione condizionata dalla crisi economica, ma nonostante ciò ci si attendono diverse novità anche perché ci sono molti giocatori in scadenza (o prossimi alla scadenza) di contratto. Questo è il caso di Kylian Mbappé. La punta del Paris Saint Germain ha un'intesa contrattuale fino a giugno 2022 con il club francese, ma attualmente non ci sarebbero i presupposti per un suo rinnovo. Il rischio è che possa lasciare la Francia a parametro zero alla fine della prossima stagione.

Il Real Madrid potrebbe cogliere l'occasione e fare un'offerta al Psg per la punta e così il club francese starebbe già lavorando ad un sostituto di Mbappè. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato lo avrebbe individuato in Cristiano Ronaldo, che potrebbe lasciare la Juventus anche per motivi finanziari. Pesa infatti il suo ingaggio da circa 30 milioni di euro a stagione.

Cristiano Ronaldo potrebbe trasferirsi al Paris Saint Germain

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il Paris Saint Germain starebbe pensando a Cristiano Ronaldo come sostituto di Mbappé qualora la punta francese dovesse trasferirsi al Real Madrid. Il direttore generale Leonardo però non vorrebbe spendere una somma importante per acquistare il portoghese, per questo potrebbe offrire alla Juventus il cartellino di Mauro Icardi, che a bilancio ha una valutazione di mercato di circa 40 milioni di euro.

Questo scambio di mercato potrebbe essere utile ad entrambe le società sia dal punto di vista tecnico che finanziario. La Juventus avrebbe un innesto importante per il settore avanzato e allo stesso tempo scriverebbe a bilancio un'importante plusvalenza finanziaria. Lo stesso vale per il Paris Saint Germain, che avrebbe un giocatore esperto ma di qualità in rosa come la punta portoghese.

Possibile scambio di mercato Cristiano Ronaldo-Pogba

Non è da scartare la possibilità di un trasferimento di Cristiano Ronaldo al Manchester United. La società inglese sarebbe alla ricerca di una punta di qualità anche per incrementare l'esperienza internazionale della rosa. Il tecnico Solskjaer negli ultimi mesi ha valorizzato molti giovani, soprattutto nel settore avanzato.

Cristiano Ronaldo potrebbe essere un innesto utile anche per aiutare il Manchester United a fare il definitivo salto di qualità. Inoltre la società inglese potrebbe perdere a parametro zero alla fine della prossima stagione il centrocampista francese Paul Pogba. Per questo potrebbe definirsi uno scambio di mercato fra i due giocatori.