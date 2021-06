La stagione in Spagna ha visto come protagonista indiscusso in campionato l'Atletico Madrid. La squadra di Simeone è arrivata davanti alle due rivali storiche Barcellona e Real Madrid. In questi anni l'Atletico Madrid ha costruito una rosa sempre più competitiva che però non è riuscita mai ad arrivare fino in fondo alla Champions League. Anche in questa stagione il suo cammino europeo si è fermato agli ottavi di finale, sconfitto dal Liverpool. Per questo Simeone starebbe pensando ad acquisti importanti per incrementare il livello qualitativo della rosa.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, l'Atletico Madrid potrebbe investire su due giocatori protagonisti del campionato italiano. Si tratta del centrocampista dell'Udinese Rodrigo De Paul e della punta della Juventus Paulo Dybala. Acquisti che potrebbero essere finanziati da un'importante cessione, quella di Joao Felix. Il portoghese, infatti, avrebbe chiesto all'Atletico Madrid di essere ceduto visto che nelle due stagioni in Spagna non è riuscito ad adattarsi al gioco di Simeone.

Simeone sarebbe interessato a De Paul

L'eventuale cessione di Joao Felix da parte dell'Atletico Madrid potrebbe garantire una somma vicina ai 100 milioni di euro. D'altronde, nell'estate 2019 la punta portoghese ex Benfica è stata acquistata per 120 milioni di euro.

La società spagnola spera di ricavare almeno 100 milioni anche per evitare minusvalenze. Se così sarà, tale somma potrebbe essere investita su Rodrigo De Paul e Paulo Dybala. Il centrocampista dell'Udinese sarebbe pronto a fare il definitivo salto di qualità. Su di lui ci sarebbe l'interesse anche di Milan e Juventus. La società friulana lo valuta almeno 40 milioni di euro.

Piace anche Paulo Dybala

Altro giocatore che interesserebbe a Simeone è Paulo Dybala che, con il ritorno di Massimiliano Allegri in bianconero, potrebbe ritornare ad avere un ruolo importante nella Juventus. Bisognerà rinnovare il contratto del giocatore, in scadenza a giugno 2022. Qualora però non dovesse esserci un'intesa sullo stipendio, Dybala potrebbe lasciare la Juventus in estate.

Anche perché c'è il rischio che il giocatore possa dire addio alla società bianconera a parametro zero alla fine della prossima stagione. La Juventus potrebbe cederlo per circa 55 milioni di euro. Di conseguenza, con l'eventuale acquisto di De Paul e Dybala, l'Atletico Madrid potrebbe spendere circa 95 milioni di euro.

Qualora la Juventus dovesse decidere di vendere l'argentino, non è da scartare la possibilità che possa acquistare Joao Felix come sostituto. Fra l'altro potrebbe facilitare l'approdo del portoghese a Torino l'agente sportivo Jorge Mendes, che ha ottimi rapporti professionali con la Juventus dopo il trasferimento di Cristiano Ronaldo in bianconero nell'estate 2018.