La Juventus in questi giorni sta già definendo il mercato a centrocampo. La principale esigenza della società bianconera è quella di rinforzare soprattutto la mediana, considerato da gran parte degli addetti ai lavori il settore che più necessita di qualità. Potrebbero essere due gli acquisti, uno su tutti Manuel Locatelli, per il quale la Juventus dovrebbe incontrare nei prossimo giorni il Sassuolo. Possibile l'inserimento di una contropartita tecnica gradita alla società emiliana oltre ad una somma cash di almeno 30 milioni di euro. L'altro acquisto per il centrocampo potrebbe essere un profilo a prezzo vantaggioso.

Si parla di un possibile ritorno di Miralem Pjanic, che il Barcellona potrebbe cedere in prestito di due anni. Serve però rinforzare anche il settore avanzato, che dalla prossima stagione dovrebbe contare quattro punte. Molti degli investimenti in questo caso dipenderanno dalla permanenza o meno di Cristiano Ronaldo. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, qualora il portoghese dovesse lasciare la società bianconera, potrebbe arrivare la punta della Fiorentina, Dusan Vlahovic.

Vlahovic possibile acquisto in caso di partenza di Cristiano Ronaldo

La Juventus avrebbe individuato in Dusan Vlahovic il possibile rinforzo del settore avanzato in caso di addio di Cristiano Ronaldo. La punta della Fiorentina sarebbe considerato il profilo ideale per età e per possibilità di crescere ulteriormente dopo l'ottima stagione nella squadra toscana.

Di certo la Fiorentina non concederà sconti nei confronti del suo giocatore e non vorrebbe cederlo con la formula alla Chiesa. Come è noto infatti la Juventus ha acquistato il nazionale italiano lo scorso Calciomercato estivo proprio dalla Fiorentina in prestito con riscatto dilazionato per un totale di circa 60 milioni di euro.

Più o meno la stessa valutazione di mercato che ha Vlahovic, che però la società toscana vorrebbe cedere ricevendo cash immediato e non dilazionato. La Juventus però potrebbe inserire delle contropartite tecniche gradite alla società toscana per attutire l'esborso economico da presentare per l'acquisto del giocatore.

Il mercato della Juventus

La punta della Fiorentina Dusan Vlahovic rimane uno dei giocatori preferiti dalla Juventus come rinforzo per il settore avanzato. Si seguono però altri giocatori. Su tutti spicca la punta del Manchester City Gabriel Jesus. Il brasiliano potrebbe lasciare l'Inghilterra in prestito con riscatto dilazionato nelle prossime stagioni. Nelle ultime ore però anche il Tottenham starebbe valutando l'acquisto del brasiliano. Il Manchester City potrebbe utilizzarlo come contropartita tecnica per l'acquisto della punta inglese Harry Kane.