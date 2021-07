La Juventus nei prossimi giorni definirà il suo mercato per quanto riguarda il settore avanzato. Tutto dipenderà evidentemente dalla permanenza o meno di Cristiano Ronaldo. Arrivano notizie contrastanti in merito, anche se dal Portogallo alcuni giornali sportivi sottolineano come la punta stia valutando un prolungamento di contratto per un altro anno con la società bianconera. I 30 milioni di euro netti a stagione che percepisce Cristiano Ronaldo fino a giugno 2022 sarebbero spalmati su due stagioni. In questo modo la Juventus distribuirebbe i costi e avrebbe anche la garanzia di avere in rosa Cristiano Ronaldo per un'altra stagione.

Sull'argomento ha parlato anche l'ex giocatore Massimo Mauro. In un'intervista recente alla Gazzetta dello Sport l'ex difensore ha sottolineato che non terrebbe in rosa la punta portoghese perché troppo costosa. Ha poi aggiunto: "Cristiano Ronaldo non è un fastidio ma bisogna adeguare la squadra quando c'è il portoghese in rosa". Mauro ha poi parlato del suo tridente ideale per la Juventus, che non comprende evidentemente il portoghese.

'Il mio tridente ideale è Lukaku, Morata e Dybala'

"La punta più forte della Serie A al netto di Cristiano Ronaldo non è Dybala ma è Lukaku. Il mio tridente ideale avrebbe Lukaku, Morata e Dybala". Queste le dichiarazioni di Massimo Mauro in riferimento al settore avanzato ideale della Juventus senza Cristiano Ronaldo.

L'ex giocatore ha poi voluto sottolineare come Dybala migliori le prestazioni dei compagni con cui gioca. Infine Mauro ha aggiunto: "Anche un settore avanzato formato da Cristiano Ronaldo, Alvaro Morata e Paulo Dybala è una garanzia per il calcio italiano".

Il mercato della Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Cristiano Ronaldo potrebbe rimanere alla Juventus anche la prossima stagione.

Si parla infatti di un prolungamento di contratto per il portoghese con spalmatura dell'attuale ingaggio fino a giugno 2023. Se così sarà, la Juventus dovrebbe ripartire dal tridente Cristiano Ronaldo, Morata e Dybala. A proposito dell'argentino, Pavel Nedved ha dichiarato che al rientro dalle vacanze l'argentino ridiscuterà il rinnovo contrattuale.

Si parla di una volontà di entrambe le parti di proseguire insieme. Intanto però il direttore sportivo Federico Cherubini è al lavoro soprattutto per rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione. Potrebbe arrivare Manuel Locatelli del Sassuolo ma non solo. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la società bianconera potrebbe acquistare Miralem Pjanic. Sarebbe un ritorno gradito da Allegri, che vuole un mediano di qualità davanti alla difesa. Fra l'altro il Barcellona potrebbe cederlo in prestito per due anni.