La Juventus ha iniziato la preparazione estiva da quasi una settimana. Il tecnico Massimiliano Allegri sta facendo effettuare doppie sedute di allenamento quotidiano ai giocatori attualmente presenti alla Continassa. Mancano ancora gran parte dei nazionali che hanno partecipato recentemente alla Coppa America e agli Europei. L'unico rientrato fino ad ora è Merih Demiral, che hai iniziato ad allenarsi da martedì 20 luglio. Proprio il difensore turco sarebbe considerato, insieme ad Aaron Ramsey, uno dei possibili partenti della Juventus durante il Calciomercato estivo.

La società bianconera, infatti, spera in una plusvalenza finanziaria importante, considerando che la sua valutazione di mercato è di circa 40 milioni di euro. Sul nazionale turco ci sarebbero l'Everton e l'Atalanta. La società bergamasca potrebbe acquistarlo qualora dovesse cedere il difensore Christian Romero, che piace al Tottenham. Rimanendo in tema Atalanta, sembra vicino l'arrivo di Gianluca Frabotta. Il terzino sinistro della Juventus potrebbe trasferirsi a Bergamo per circa 10 milioni di euro.

Pjaca potrebbe trasferirsi al Torino, Ramsey interesserebbe all'Arsenal

La Juventus è al lavoro per cercare di alleggerire una rosa fin troppo pesante e che conta quasi 30 giocatori. Si è parlato delle possibili partenze di Demiral e Frabotta, a questi potrebbero aggiungersi anche Marco Pjaca e Aaron Ramsey.

La punta è reduce da una buona stagione al Genoa, caratterizzata anche da una buona continuità di rendimento. Le sue prestazioni avrebbero attirato l'interesse del Torino, che potrebbe acquistarlo per circa cinque milioni di euro. Potrebbe partire anche Aaron Ramsey. Il centrocampista gallese è uno dei giocatori che più guadagnano della rosa bianconera.

Ha infatti un ingaggio da circa sette milioni di euro a stagione che non agevolerebbe un suo eventuale addio. Sul gallese ci sarebbe l'Arsenal che sarebbe disposto ad accontentare le richieste della Juventus per il suo cartellino (circa 16 milioni di euro), ma non quelle del giocatore riguardanti il suo stipendio. Si attende il ritorno di Ramsey dalle vacanze per capire quale sarà il futuro professionale del centrocampista gallese.

Potrebbero rimanere alla Juventus De Sciglio, Rugani e Pellegrini

La Juventus potrebbe confermare tre giocatori che nella scorsa stagione sono stati in prestito in altre società. Mattia De Sciglio arriva dal prestito al Lione, ma non è stato riscattato dalla società francese. Allegri lo stima molto anche per la sua duttilità, in quanto può giocare terzino destro e sinistro. Potrebbe quindi rimanere nella rosa bianconera. Lo stesso vale per Daniele Rugani, che andrebbe a fare il quarto centrale qualora dovesse concretizzarsi la cessione di Demiral. Infine, Pellegrini dovrebbe essere l'alternativa sulla fascia sinistra difensiva a Alex Sandro: Frabotta infatti sarebbe vicino al trasferimento all'Atalanta.