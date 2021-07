La Juventus, oltre a cercare di rinforzare la rosa in vista della prossima stagione, deve pensare anche a cedere i giocatori che non fanno più parte del progetto tecnico. I primi indiziati a lasciare Torino sarebbero Demiral e Ramsey.

Con l'arrivo di Massimiliano Allegri sono diversi coloro che potrebbero lasciare Torino, anche per far entrare nelle casse del club soldi da reinvestire subito in questa sessione estiva. Gli indiziati a cambiare aria sarebbero Demiral e Ramsey.

Per Demiral ci sarebbero diverse piste percorribili: su di lui c'è il forte interesse da parte dell'Atalanta.

Nelle scorse settimane si era parlato anche di un possibile inserimento del suo cartellino nella trattativa che potrebbe portare in bianconero il laterale Gosens. I bergamaschi sarebbero interessati comunque al turco in particolare in caso di cessione di Romero.

L'altro giocatore che potrebbe partire dal club piemontese è Aaron Ramsey, il gallese con le sue dichiarazioni prima dell'Europeo aveva lasciato intendere di voler cambiare aria, anche se potrebbe aver cambiato idea con l'arrivo di Allegri, sperando di giocarsi un posto da titolare. Il centrocampista del Galles piacerebbe all'Arsenal.

Federico Bernardeschi potrebbe invece avere un'altra occasione dopo la deludente passata stagione, in quanto mister Allegri in passato ha dimostrato di apprezzare l'ex attaccante della Fiorentina.

Il francese Adrien Rabiot potrebbe uscire solo se utilizzato come pedina di scambio con altre società o a fronte di offerte importanti, in caso contrario resterà a Torino.

Così come l'uruguaiano Rodrigo Bentancur, che pare destinato a rimanere agli ordini di Max Allegri.

Le possibili operazioni in entrata

Se Demiral dovesse partire, la Juventus avrebbe già individuato il sostituto, ovvero il difensore della Fiorentina Milenkovic, per averlo però c'è da battere la forte concorrenza dell'Inter.

Molti nomi stanno circolando per l'attacco, uno su tutti quello di Gabriel Jesus, l'attaccante brasiliano piace molto e il Manchester City potrebbe essere disponibile al prestito. Più complicata invece la pista che potrebbe portare a Mauro Icardi, dipenderà infatti dalla permanenza di Cristiano Ronaldo: stando alle ultime indiscrezioni il campione portoghese non ha dato segnali d'addio e la sua avventura in Italia potrebbe continuare.

Chi sarà al centro del progetto in casa Juventus è sicuramente Paulo Dybala, che potrebbe rinnovare il contratto già nelle prossime settimane.

Un altro nome accostato alla Juve per quanto riguarda l'attacco è quello di Dusan Vlahovic, attaccante in forza alla Fiorentina. Il patron viola Commisso però chiede una cifra attualmente fuori dalla portata delle casse juventine.

Più sullo sfondo paiono, invece, le piste che possono portare a Edin Dzeko e ad Arkadiusz Milik, accostati da tempo alla Juventus.

Non è da escludere infine, che si possa puntare anche su Miralem Pjanic, qualora davvero il Barcellona si mostrasse disponibile a liberarlo a parametro zero.