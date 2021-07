La Juventus nelle prossime settimane accoglierà i nazionali che hanno partecipato alla Coppa America e all'Europeo. Già dal 25 luglio dovrebbe rientrare alla Continassa Cristiano Ronaldo, toccherà poi anche al centrocampista Rabiot, a Kulusevski, ai sudamericani, a Matthijs De Ligt e ai nazionali italiani. L'olandese è uno dei più attesi, soprattutto dopo le critiche ricevute durante l'Europeo. Il primo a farlo è stato l'ex giocatore del Milan Marco Van Basten, che ha dichiarato che in Italia non ha imparato molto come si difende. Altre polemiche da gran parte degli addetti ai lavori sono arrivate dopo l'espulsione subita contro la Repubblica Ceca per un goffo fallo di mano da ultimo uomo, che ha evidentemente condizionato l'esito del risultato degli ottavi di finale.

L'Olanda è stata sconfitta infatti 2 a 0.

A supporto del difensore della Juventus si è schierato Beppe Bergomi. In una recente intervista a Tuttosport ha dichiarato di non pensarla come Marco Van Basten. Ha poi aggiunto che, sia con Sarri che con Pirlo, De Ligt è migliorato molto dal punto di vista difensivo. Secondo l'ex Inter il difensore olandese può fare il definitivo salto di qualità con Massimiliano Allegri.

Bergomi su Matthijs De Ligt

"Vedrete che De Ligt farà il salto di qualità con Allegri che lavora tanto in allenamento con situazioni di 'uno contro uno', 'due contro due' e in inferiorità numerica". Queste alcune delle dichiarazioni di Beppe Bergomi in riferimento al difensore della nazionale olandese e della Juventus Matthijs De Ligt.

L'ex difensore dell'Inter ha poi aggiunto: "Per caratteristiche tecniche non sarà mai un Bonucci, ma De Ligt è bravo nel contrasto, è veloce, ha forza fisica". Ha poi spiegato che quando è arrivato in Italia correva dietro all'avversario, mentre adesso è migliorato tatticamente. Infine, Bergomi ha sottolineato che ha appena 22 anni, di conseguenza può migliorare molto.

Già adesso secondo il commentatore televisivo è uno dei difensori migliori al mondo.

Il mercato della Juventus

La Juventus ripartirà la prossima stagione da Matthijs De Ligt, considerato il presente e il futuro della squadra bianconera. La società avrebbe rifiutato alcune offerte importanti per il difensore olandese, segnale evidente di come sia considerato importante.

Probabilmente sarà il titolare della difesa di Allegri insieme a Leonardo Bonucci, che anche all'Europeo ha dimostrato di essere un giocatore di qualità. Per quanto riguarda Chiellini, al rientro dalle vacanze dovrebbe firmare il rinnovo contrattuale fino a giugno 2022. Allegri infatti è convinto che il capitano possa dare ancora molto alla Juventus. Il difensore che invece potrebbe lasciare la società bianconera è Merih Demiral, che piace all'Everton.