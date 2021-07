Il Calciomercato è in una sua fase cruciale poiché ogni squadra è alla ricerca di rinforzi per iniziare al meglio la prossima stagione. Tra i club più attivi sul mercato c'è il Milan e, nelle ultime ore, sembrerebbe essere molto vicino l'acquisto di Kaio Jorge dal Santos. Il club brasiliano avrebbe abbassato le proprie richieste, che partivano da 10 milioni di euro, portandole a quattro. Il giocatore brasiliano verrebbe acquistato per crescere alle spalle di due campioni come Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud. Un altro giocatore che sarebbe felice di approdare al Milan è lo sloveno Josip Ilicic, sul quale però l'Atalanta sembra irremovibile nel chiedere 5-6 milioni di euro per la sua partenza.

Calciomercato Milan, Kaio Jorge sembra sempre più vicino

Il giocatore brasiliano è un prodotto della primavera del Santos e all'età di 19 anni si starebbe preparando a sbarcare in Europa. Il suo contratto con il club brasiliano scadrà nel 2022 ed è per questo che il Milan punta ad ottenere uno sconto per il suo acquisto. Il Santos avrebbe abbassato la richiesta per il talentuoso brasiliano a quattro milioni di euro, ma i rossoneri starebbero attendendo un ulteriore ribasso, forti di un importante accordo con l'entourage del giocatore. La strategia rossonera, dunque, è quella dell'attesa, essendo i dirigenti coscienti della necessità del Santos di monetizzare la cessione del proprio campioncino.

Il Milan vorrebbe attendere qualche altra settimana, puntando sul fatto che il club brasiliano possa abbassare ancora le proprie pretese, consentendo a Kaio Jorge di approdare in rossonero con il versamento di un piccolo indennizzo. Considerando il fatto che la valutazione attuale del giocatore secondo il portale transfermarkt è di 12 milioni di euro, i rossoneri potrebbero realizzare un grande affare di mercato.

Calciomercato Milan, Ilicic gradirebbe molto la destinazione

Il futuro di Ilicic rischia di essere lontano da Bergamo, ma per ora l'Atalanta non ha ricevuto offerte concrete per il 33enne. Il Milan cerca rinforzi per il reparto offensivo ed è fortemente legato a Ilicic. L'idea di un passaggio in rossonero sarebbe molto gradita al giocatore, ma la dirigenza nerazzurra non ha intenzione di lasciarlo partire a buon mercato o a parametro zero nell'estate del 2022.

La valutazione di Ilicic è di 5-6 milioni di euro, e i bergamaschi non intendono concedere sconti. Ilicic ha un palmares di 56 gol e 39 assist in 149 partite con La Dea, ma i suoi problemi con l'allenatore Gian Piero Gasperini verso la fine della scorsa stagione sembrano aver già scritto il futuro dello sloveno. Al Milan il giocatore prenderebbe il posto di Hakan Calhanoglu, che non ha rinnovato il contratto con i rossoneri per approdare all'Inter nel corso di questa campagna di calciomercato estiva.