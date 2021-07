Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ritroverà tutta la rosa a disposizione ad inizio agosto. Rientreranno tutti i nazionali che hanno partecipato alla Coppa America e agli Europei. Si rivedranno alla Continassa Bentancur, Cuadrado, Danilo, Alex Sandro, Morata, Bonucci, Bernardeschi, Chiellini e Chiesa. Potrebbe aggiungersi a questi anche Manuel Locatelli, almeno secondo le ultime indiscrezioni di mercato. Il giornalista sportivo Luca Momblano recentemente ha dichiarato che già ad inizio agosto Locatelli potrebbe diventare un giocatore della Juventus.

Servono evidentemente dei rinforzi a centrocampo, considerando che Arthur Melo non rientrerà prima di tre mesi. Il centrocampista brasiliano recentemente si è sottoposto a un intervento per rimuovere una calcificazione ossea che gli portava fastidio e non gli permetteva di allenarsi in maniera perfetta. Probabile quindi che il suo rientro possa esserci a novembre, di conseguenza dovrebbe saltare almeno 3-4 partite di Champions League. Proprio per questo Allegri starebbe valutando l'esclusione del brasiliano dalla lista dei giocatori da presentare alla Uefa per la Champions League.

Arthur Melo dovrebbe essere escluso dalla lista Champions League

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il primo escluso dalla lista Champions League della Juventus potrebbe essere Arthur Melo.

Il brasiliano dovrebbe rientrare a novembre a causa dell'intervento subito per una calcificazione ossea. Un recupero che avrà bisogno del suo tempo anche perché si tratta di un infortunio sicuramente particolare. Probabile che, qualora la Juventus si qualifichi agli ottavi di finale della massima competizione europea, venga successivamente inserito nella lista.

Di certo l'assenza di Arthur Melo porta inevitabilmente la Juventus ad acquistare almeno un centrocampista. Potrebbero diventare due qualora dovesse essere ceduto Aaron Ramsey.

Il mercato della Juventus

Come già anticipato l'acquisto a centrocampo potrebbe essere quello di Manuel Locatelli. Ne potrebbe arrivare però un altro di mediano qualora dovesse essere ceduto Aaron Ramsey.

Il gallese dovrebbe trasferirsi in Inghilterra, interesserebbe a Wolverhampton e Tottenham. Il suo sostituto potrebbe essere Miralem Pjanic, che potrebbe lasciare il Barcellona a parametro zero. La società catalana starebbe valutando la possibilità di concedergli la lista gratuita per l'ingaggio pesante che percepisce. Guadagna infatti circa 8,5 milioni di euro a stagione. Di certo, qualora dovesse trasferirsi alla Juventus, dovrebbe accettare una riduzione dell'ingaggio.