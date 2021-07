Il Calciomercato estivo come era prevedibile è stato condizionato fino ad adesso dalla crisi economica che sta riguardando anche il mondo del calcio. Le uniche società che sembrano avere grande disponibilità economica sono il Paris Saint Germain e le inglesi, su tutte il Manchester United, il Manchester City e il Chelsea. In Italia invece anche le squadre che lottano per vincere stanno facendo molta fatica negli investimenti. Su tutte la Juventus, che non ha ancora acquistato nessun giocatore a differenza di Milan e Inter. Probabile però che la prima ufficialità possa arrivare a inizio agosto.

Si attende a breve l'incontro fra Sassuolo e Juventus che potrebbe decidere l'eventuale trasferimento di Manuel Locatelli alla società bianconera. Bisognerà attendere invece per l'eventuale arrivo di Miralem Pjanic, il centrocampista potrebbe arrivare dal Barcellona, ma prima la società bianconera cercherà di cedere Aaron Ramsey. Si parla inoltre del possibile approdo di Kaio Jorge come quarta punta. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus starebbe valutando la possibilità di acquistare anche Alessandro Florenzi, che sarebbe considerato cedibile dalla Roma.

Florenzi potrebbe arrivare in prestito

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus potrebbe acquistare Alessandro Florenzi, che non sarebbe considerato utile al progetto sportivo della Roma.

Difficile però che la società bianconera investa circa 10 milioni di euro per il suo cartellino. La Juventus potrebbe eventualmente sfruttare la possibilità di un acquisto in prestito, un po' come è successo la stagione 2020-2021 quando si è trasferito al Paris Saint Germain. Il nazionale italiano potrebbe essere un profilo ideale da schierare come terzino destro e, quindi, come alternativa a Danilo.

Allo stesso tempo, Florenzi ha dimostrato nella sua carriera di saper giocare in una posizione più avanzata sia come mezzala d'inserimento che nel tridente offensivo.

Il mercato della Juventus

L'eventuale arrivo di Florenzi si potrebbe concretizzare solo se in prestito. Probabile che bisognerà aspettare fine mercato, in quanto la società di Friedkin cercherà prima di monetizzare.

Anche la Juventus deve necessariamente alleggerire la rosa, non solo per la gestione del gruppo ma anche per motivi economici. Ci sono almeno cinque giocatori che potrebbero lasciare Torino durante il calciomercato estivo. Merih Demiral potrebbe trasferirsi al Borussia Dortmund o all'Atalanta, possibile esperienza in prestito per Frabotta, mentre Daniele Rugani interesserebbe a Maurizio Sarri. Anche Bernardeschi potrebbe partire considerando il contratto in scadenza a giugno 2022. Per quanto riguarda Ramsey, ci sarebbe l'interesse concreto di alcune società inglesi.