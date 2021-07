Non è dello stesso parere la stampa francese, che parla di un interesse concreto della società bianconera per Mauro Icardi . A volere l'argentino sarebbe Massimiliano Allegri, che avrebbe sondato la disponibilità del giocatore del Paris Saint Germain a trasferirsi alla Juventus . Difficile però che Icardi arrivi senza una partenza pesante. Proprio per questo potrebbe definirsi uno scambio di mercato che porterebbe l'argentino in bianconero e Cristiano Ronaldo al Paris Saint Germain .

La Juventus sembra essere intenzionata a rinforzare il centrocampo. Dovrebbe essere questa la principale esigenza della società bianconera, che dovrà anche risolvere le situazioni contrattuali di alcuni giocatori. Tanti di questi sono in scadenza a giugno 2022, su tutti spiccano Dybala, Cuadrado e Cristiano Ronaldo . L'agente sportivo dell'argentino Jorge Antun è atteso a Torino in settimana mentre per il colombiano si aspetterà probabilmente il suo ritorno dalle vacanze. Per quanto riguarda il portoghese, gran parte dei giornali sportivi italiani parla di una possibile riconferma alla Juventus anche la prossima stagione.

