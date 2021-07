La Juventus però chiede almeno 35 milioni di euro per il cartellino, somma più facilmente sostenibile dalla società inglese. Per quanto riguarda invece il centrocampista gallese, si è parlato di un interesse concreto dell'Arsenal. L'ingaggio da sette milioni di euro che percepisce il giocatore però non facilita la trattativa, inoltre Juventus lo valuterebbe circa 16 milioni di euro , cifra non di poco conto.

La Juventus nelle prossime settimane dovrà cercare inevitabilmente di snellire anche la rosa non solo per motivi gestionali ma anche economici. Fra gli obiettivi principali della società bianconera ci sarebbe anche l'alleggerimento del monte ingaggi. Allo stesso tempo si cerca un tesoretto da investire successivamente sul mercato. Fra i principali indiziati a lasciare la Juventus ci sarebbero Daniele Rugani e Marko Pjaca , rientrati dal prestito della stagione 2020-2021 rispettivamente al Cagliari e al Genoa. Per il difensore si parla di un interesse concreto del Betis Siviglia , che potrebbe investire circa 4 milioni di euro per il suo cartellino.

