Il portiere ha rimarcato il fatto che spesso si parla di delusione per la Juventus in riferimento alla scorsa stagione nonostante la vittoria della Supercoppa italiana e della Coppa Italia. Pesa la mancata conquista dello scudetto. A tal riguardo il ritorno di Allegri è una garanzia. Ha infatti aggiunto: "Ad Allegri chiederanno di rivincere il campionato e nessuno come lui sa cosa serve per ritornare a farlo".

Del tecnico toscano ha voluto parlare il portiere del Parma ed ex riferimento della Juventus Gianluigi Buffon . Il 43enne ha dichiarato che la società bianconera chiederà al tecnico di ritornare a vincere il campionato considerando anche la qualità della rosa bianconera. In merito alla nazionale italiana vincitrice dell'Europeo, ha voluto elogiare Bonucci e Chiellini, sottolineando come siano stati decisivi anche Verratti e Jorginho. Piccola menzione anche per Donnarumma e Chiesa, considerati da Buffon le rivelazioni dell'Europeo.

Noi e i nostri partner utilizziamo cookie e tecnologie simili (i "Cookie") come specificato nella cookie policy. Con il tuo consenso, elaboriamo dati personali come indirizzi IP, identificatori e dati di geolocalizzazione per identificarti, tracciare i tuoi comportamenti, personalizzare annunci e contenuti in base ai tuoi interessi, e misurarne le prestazioni. Per consentire l'utilizzo dei Cookie I) clicca su “Accetta”, oppure II) prosegui la navigazione su questa pagina. Per ottenere maggiori informazioni, negare il tuo consenso in tutto o in parte, o modificare in ogni momento le tue scelte precedenti, clicca su "Modifica".